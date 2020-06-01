Правительство выделит 4,7 млрд рублей на новый аэропорт Грозного

Строительство нового аэропорта в Грозном обойдется федеральному бюджету в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на поправки в госпрограмму "Развитие транспортной инфраструктуры".

По данным издания, деньги на проектирование терминала начнут выделять уже в этом году, а строительные работы планируется провести в 2022–2024 годах.

Ещё почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета власти Чечни рассчитывают получить на создание аэродромной инфраструктуры. В 2018 году правительство республики оценивало затраты на реконструкцию аэропорта почти в 16 миллиардов рублей.

Собеседники издания отмечают, что в проект сложно привлечь частного инвестора в силу длительного периода окупаемости: пассажиропоток аэропорта не достигает одного миллиона человек. Кроме того, довольно близко расположен аэропорт Махачкалы, который обслуживает более одного миллиона пассажиров в год.

Новый терминал будет построен неподалеку от нынешнего аэропорта, который был разрушен во время военных действий и заново открыт в 2006 году. Как рассказывал глава республики Рамзан Кадыров, он будет учитывать архитектурные, исторические и религиозные традиции чеченского народа. "Терминал похож на полумесяц, а перед ним фонтан в виде восьмигранника," - сказал Кадыров.

До пандемии коронавируса аэропорт Грозного принимал рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2019 году аэропорт обслужил около полумиллиона пассажиров.

80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".