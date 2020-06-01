Старейший митрополит РПЦ умер от COVID-19

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер 1 июня от двусторонней пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Чувашской митрополии. Ему было 89 лет.

Позднее рабочая группа при патриархе Кирилле сообщила, что митрополит умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.

Варнава (Владимир Кедров) возглавлял свою епархию с 1976 года, митрополитом был последние 17 лет. Он был старейшим по возрасту правящим архиереем и митрополитом Русской православной церкви.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Владимир Кедров (данные совпадают с мирским именем митрополита Чебоксарского и Чувашского и датой его рождения) умер 1 июня в машине скорой помощи, двигавшейся по МКАД. Митрополита привезли на лечение в Москву самолётом, но не успели довезти до больницы имени Пирогова.

Митрополит Варнава стал вторым иерархом РПЦ, умершим вследствие коронавирусной инфекции. 26 апреля скончался епископ Железногорский и Льговский (Курская область) Вениамин.

4 мая в Москве умер бывший Астраханский митрополит Иона. Жертвами коронавируса стали и несколько священников, в том числе настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин.