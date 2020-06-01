Новая экспертиза "Седьмой студии" упоминает о хищениях на 129 млн

1 июня Мещанский районный суд Москвы продолжил судебное следствие по делу "Седьмой студии", несмотря на продолжающийся карантин. Ранее четыре заседания были перенесены из-за болезни отдельных участников процесса.

На заседании были оглашены выводы новой комплексной экспертизы, согласно которой на реализацию театрального проекта "Платформа" было необходимо почти в 2,5 раза меньше денег, чем выделило Министерство культуры, при этом якобы похищенная разница составляет около 129 млн рублей (обвинение считает, что бывший худрук "Платформы" режиссёр Кирилл Серебрянников, генеральный продюсер Алексей Малобродский, директор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева совместно с бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум похитили 133 млн).

Это – третья комплексная экспертиза по делу. Первая проводилась ещё на этапе предварительного следствия, однако даже у суда было к ней слишком много вопросов, поэтому судья Ирина Аккуратова назначила вторую экспертизу. Ей занимались эксперты Минюста, а также замдиректора МХТ имени Чехова Марина Андрейкина и профессор Института театрального искусства Видмантас Силюнас, которые посчитали, что проект “Платформа” должен был стоить гораздо больше потраченных на него денег. Дело было возвращено в прокуратуру, но Мосгорсуд отменил это решение и вернул дело в Мещанский суд.

По ходатайству обвинения новая судья Олеся Менделеева назначила третью экспертизу. Экономической частью снова занимались эксперты Минюста, искусствоведческой – замдиректора МХАТ имени Горького, бывшая чиновница Елена Баженова и театральный критик Ольга Королёва, которая пишет под псевдонимом Ольга Галахова. Адвокаты ранее указывали на возможный конфликт интересов Баженовой (МХАТ имени Горького подчиняется Минкульту, а его руководство выступало с публичной критикой Серебренникова), однако суд отверг их доводы.