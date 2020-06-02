"Референдуму - грош цена": с 25 июня начнется голосование по поправкам

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Об этом было объявлено на встрече президента Владимира Путина с сопредседателями рабочей группы по их подготовке. В поддержку этих дат высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что голосование начнется за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам главы ЦИК, в 2-3 регионах, возможно, будет организовано удаленное голосование.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля 2020 года, но из-за эпидемии COVID-19 его перенесли на неопределенный срок. Эксперты считают, что власти основательно подготовились к тому, чтобы сама процедура была организована как можно более непрозрачно, и итоги голосования было бы легко сфальсифицировать.

К примеру, Центральная избирательная комиссия России предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на попавший в распоряжение редакции проект порядка общероссийского голосования.

В ЦИК обещают раздавать на участках для голосования маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерять температуру. У всех членов избирательных комиссий возьмут анализ на коронавирус.

Ранее ЦИК совместно с Роспотребнадзором рекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе возле избирательных участков.

По новым правилам, голосование может быть организовано на придомовых территориях, территориях общего пользования и "в иных местах". Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. При надомном голосовании членам комиссии рекомендуется не заходить в квартиру. Кроме того, ранее, чтобы вызвать членов комиссии с урной на дом или досрочно проголосовать на участке, требовалась "уважительная причина" – отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком. Теперь этих ограничений нет.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц отметил в этой связи, что "подпись избирателя и указание его паспортных данных при выдаче бюллетеня – это система двойного ключа, которая призвана повысить достоверность записи о выдаче бюллетеня и осложнить жизнь фальсификаторам".

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц рассказал, как новые поправки ЦИК смогут облегчить фальсификацию итогов всенародного голосования:

- Все изменения в порядке голосования в итоге приведут к потере контроля за его проведением. В частности, теперь будет очень сложно идентифицировать избирателя – реально ли он за себя голосует или это специальные люди, которые ходят и голосуют на разных участках по много раз. То, что паспортные данные теперь не будут вписываться в список голосующих – это просто вопиющая проблема, которую ЦИК вносит в порядок голосования своими руками. Кроме того, сама по себе процедура голосования проходит в условиях эпидемии. Что это значит? Люди голосуют в масках, все находятся на расстоянии друг от друга, в том числе и наблюдатели. В таких условиях необходимо ограничивать доступ в помещения, нужно каждый час делать перерывы по 10 минут. В результате бюллетени, документация, урны для голосования фактически останутся без контроля. По сути, это голосование выходит за пределы наших традиционных участков – оно переносится в электронные форматы, его можно будет организовывать на улице, в разных публичных местах в течение шести дней. Это тоже проблема, потому что наблюдатели могут вообще не узнать о том, что голосование когда-либо проходило. Им потом просто предъявят бюллетени с галочками – выяснится, что, оказывается, пять дней назад на какой-то улице или в каком-то парке проходило голосование. Все это создает непрозрачные процедуры проведения самого голосования. Очень сложно будет понять, что происходит.

На мой взгляд, власти идут на это осознанно. Они не могут не понимать, что это серьезно влияет на легитимность итоговых результатов. При таких форматах, которые предполагает голосование, за ним будет невозможно наблюдать. Возможности для направления наблюдателей ограничены, их направляют только общественные палаты. Это серьезно подорвет доверие к процедуре. Видимо, они готовы на это пойти. Потому что других способов получить желаемый результат у них нет Может быть, люди будут массового голосовать против поправок, что для власти очень болезненно. Но при этом все делается для того, чтобы даже если люди проголосуют против, мы об этом даже не узнаем, - уверен сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц .

Доктор юридических наук, профессор конституционного и муниципального права НИУ ВШЭ Илья Шаблинский считает, что голосование по поправкам в Конституцию, организованное с многочисленными нарушениями, проводится с одной целью – закрепить бессрочное правление Владимира Путина:

- Администрации всех уровней, которым будет поручено провести голосование, получат возможность рисовать любой результат. При этом возможность общественного контроля минимальна. Всем результатам на этом референдуме – грош цена. Если власть изначально ставит задачу облегчить эти манипуляции, ну, значит, и отношение к результату будет соответствующее. Насколько я понимаю, проведение этого референдума – это личное желание нынешнего президента Владимира Путина. Наверняка он обсуждает это со своим ближним кругом. Я думаю, что они опасаются снижения популярности Путина и власти в целом. Сейчас уровень популярности все еще достаточно высокий, но его недостаточно, чтобы получить те цифры, которые они хотят – поддержка на уровне 70-80 процентов населения. Общество расколото. Я так понимаю, что в администрации президента есть понимание, что к сентябрю чувство раздражения и недовольства у людей может вырасти. А раз так, то нужно провести референдум пораньше, надолго его откладывать нельзя.

- Как отнесется к итогам этого референдума мировое сообщество и волнует ли это российскую власть?

- По-моему, это довольно легко предсказать, такое же отношение будет и внутри страны. Значительная часть граждан отнесется к результатам этого референдума пренебрежительно и презрительно. Все инструменты используются для того, чтобы получить какую-то цифру. Все понимают - если она будет слишком высока, она не будет отражать реальное отношение людей. Но в целом в мире, я думаю, к этому отнесутся так, как всегда относились к выборам в странах с авторитарными режимами в Индонезии, на Филиппинах, где диктаторы находились у власти десятки лет. Все прекрасно понимают, что такие авторитарные режимы могут рисовать какие угодно результаты поддержки своих лидеров. Наверное, самому Путину важно, чтобы люди пришли и выразили какую-то политическую поддержку. Он полагает, вероятно, что если уровень его поддержки будет от 70 до 80 процентов, то эта цифра будет важна для внутреннего потребления. Но большинство россиян в нее не поверит. А для лидеров крупнейших мировых держав это станет еще одним доказательством, что Россия в полной мере является авторитарной страной. Это произведет неприятное впечатление и еще больше ухудшит репутацию нашего государства. Большинству понятно, что главная цель этого референдума – обеспечить бессрочное правление Владимира Путина, а все остальное – это мишура и декорация, считает профессор НИУ ВШЭ, эксперт по выборам Илья Шаблинский.

Политолог Константин Калачев полагает, что решение провести референдум о поправках в Конституцию как можно скорее связано с желанием власти покончить с этой историей и легитимизировать вечное правление Владимира Путина:

- С точки зрения власти, голосование надо проводить тогда, когда оно еще остается актуальным, когда социальное самочувствие людей находится на приемлемом уровне, когда есть ситуативный, эмоциональный всплеск. Обратите внимание на драматургию процесса: голосование хотят провести сразу после парада Победы 24 июня. Тут можно апеллировать к патриотизму, к гражданским чувствам, опираться на подвиги предков. На 26 июля запланирована акция "Бессмертный полк". На самом деле, все эти мероприятия – парад, голосование, "Бессмертный полк" – связаны. Парад – это завязка, голосование – кульминация, а "Бессмертный полк" - развязка, некое обобщение темы единства нации, гражданского единения, патриотизма, уважения к истории и роли президента Путина в истории, закрепленной этими поправками.

Они торопятся, потому что в обществе растет раздражение, рейтинги власти падают, социальное самочувствие и социальный оптимизм идут вниз. Есть риск, что люди достанут из кармана фигу и проголосуют не так, как хочется власти. Эпидемиологическая ситуация им на руку: даже если какое-то количество людей окажется не удовлетворено результатами голосования, у них не будет возможности протестовать, потому что в период ограничений голосовать можно, а митинговать – нет. В общем, голосование состоится при любой погоде, а результат будет в пользу поправок. По идее, власти должен волновать вопрос об их легитимизации, но, похоже, на это уже все закрыли глаза, - полагает политолог Константин Калачев.