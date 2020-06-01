Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Президент России Владимир Путин решил назначить голосование по поправкам к Конституции России на 1 июля.

Об этом было объявлено 1 июня на встрече Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок. В поддержку этой даты высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она заявила, что голосование начнётся за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Памфиловой, в 2-3 регионах, возможно, будет организовано электронное удалённое голосование.

Путин сказал, что были предложения назначить голосование по поправкам на 24 июня, когда пройдёт парад в честь годовщины Победы, но он решил "не смешивать" эти два события.

Если голосование начнётся за 6 дней до 1 июля, его первым днём должно стать 25 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с датой 1 июля, сказав, что "пройден острый этап подъёма" эпидемии, а темпы прироста инфицированных снизились.

Дату 1 июля как возможный день голосования называли источники различных СМИ ранее. В качестве альтернативы называлось 8 июля.

Одним из изменений в главный закон страны станет "обнуление" президентских сроков действующего главы государства.

Голосование о поправках в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии коронавирусной инфекции на неопределённый срок. В последние дни начали появляться сообщения о возобновлении подготовки к голосованию. 20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.

Центризбирком вместе с Роспотребнадзором разработали рекомендации по проведению голосования в условиях эпидемии. В частности, возможна организация участков на открытом воздухе.

Кроме того, как пишет в понедельник "Коммерсантъ", ЦИК предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин.