В Екатеринбурге демонтировали таблички "Последнего адреса"

В Екатеринбурге неизвестные демонтировали восемь табличек проекта "Последний адрес" - сообщает Znak.com со ссылкой на активистов.

Таблички устанавливают на фасадах домов, в которых жили жертвы репрессий.

Первым пропажу табличек обнаружил накануне житель города Александр Слуцкий. Он написал об этом в фейсбуке. По словам активистки Елены Шукаевой, после появления первых сообщений активисты проверили ещё несколько адресов, где были установлены таблички, и выяснили, что всего демонтированы восемь табличек.

В пресс-службе администрации города заявили, что они не имеют отношения к демонтажу табличек. Полиция заявила, что проводит проверку.

Таблички "Последний адрес" начали устанавливать в России несколько лет назад, затем этот проект распространился на несколько других стран. На небольшую табличку из нержавеющей стали наносится надпись о том, что в доме жил человек, погибший во время репрессий. Таблички устанавливают с согласия жителей дома. Сейчас установлено в общей сложности более 900 знаков.