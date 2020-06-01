В Екатеринбурге демонтировали таблички "Последнего адреса"

В Екатеринбурге неизвестные демонтировали восемь табличек проекта "Последний адрес" - сообщает Znak.com со ссылкой на активистов.
Таблички устанавливают на фасадах домов, в которых жили жертвы репрессий.
Первым пропажу табличек обнаружил накануне житель города Александр Слуцкий. Он написал об этом в фейсбуке. По словам активистки Елены Шукаевой, после появления первых сообщений активисты проверили ещё несколько адресов, где были установлены таблички, и выяснили, что всего демонтированы восемь табличек.
В пресс-службе администрации города заявили, что они не имеют отношения к демонтажу табличек. Полиция заявила, что проводит проверку.
Таблички "Последний адрес" начали устанавливать в России несколько лет назад, затем этот проект распространился на несколько других стран. На небольшую табличку из нержавеющей стали наносится надпись о том, что в доме жил человек, погибший во время репрессий. Таблички устанавливают с согласия жителей дома. Сейчас установлено в общей сложности более 900 знаков.
- 7 мая в Твери были демонтированы мемориальные доски на бывшем здании НКВД, где, как утверждается, в 1940 году происходили массовые расстрелы польских военнопленных и других жертв репрессий. Демонтировать доски предписала прокуратура. Правозащитники утверждают, что процедура демонтажа была нарушена. Восстановить мемориальные доски в открытом письме потребовали видные российские учёные.
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