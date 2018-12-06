Донос на расстрелянных. Кто хочет снять таблички “Последнего адреса”

Бывший помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин пожаловался властям Петербурга на незаконность установленных в городе табличек “Последнего адреса”.

О жалобе Александра Мохнаткина сообщил на своей страничке в Фейсбуке сопредседатель петербургского отделения “Открытой России” Андрей Пивоваров. Комитет по градостроительству и архитектуре уже отреагировал на жалобу, признав незаконность табличек с именами репрессированных в годы сталинского террора людей. Эти таблички размещены на стенах домов в рамках акции “Последний адрес”. “Доносчик счел, что данные таблички являются незаконной рекламой – интересно, чего? сталинского террора, что ли? – и их следует демонтировать. Смольный в ответе стукачу указывает, что правовых оснований для установки табличек нет, и с этим будут разбираться специальные службы. Куда повернёт колесо бюрократической машины, угадать трудно, но, как писал Солженицын, страна должна знать своих стукачей. Знакомьтесь, Александр Мохнаткин – человек, настучавший на уже репрессированных и расстрелянных. Ну и на их память”, – пишет Пивоваров.

Данные таблички являются незаконной рекламой – интересно, чего? Сталинского террора, что ли?

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что слова его бывшего помощника – это частное мнение. Сам же Милонов, наоборот, приветствует установку памятных табличек, но ему не нравится, что сейчас это является исключительно инициативой граждан – по его мнению, лучше бы отдать инициативу в руки чиновников. “Я не думаю, что будет хорошо, если на каждом доме у нас будет множество табличек, как на кладбище. Наверное, было бы правильно, если по этим табличкам была бы принята государственная программа, чтобы таблички вешались в соответствии с этой программой и охранялись законом и государством”, – полагает Милонов. По его мнению, главное – это “помнить, что дедушки тех, кто сегодня считает себя либералами, писали доносы на наших дедушек и наших дедушек расстреливали: наши дедушки доносов не писали, они умирали на Соловках, их расстреливали в ГУЛАГе и разных других местах”. Виталий Милонов признаёт, что доносы писали разные люди, но, по его мнению, “Мемориал” намеренно политизирует эту тему, используя в своих целях память о расстрелянных в годы террора. Как считает депутат, установка памятных табличек не должна быть “частной политической лавочкой”. Милонов опасается хаоса – мол, сегодня таблички повесят одни, завтра – другие, и во избежание этого предлагает принять государственный стандарт.

​Сотрудник петербургского “Мемориала” Евгения Кулакова, наоборот, подчеркивает, что “Последний адрес” – это общественная инициатива, и важная составляющая проекта – именно то, что установка каждой таблички является частной инициативной граждан: люди сами заказывают, оплачивают изготовление этих табличек и участвуют в их установке. Идея Милонова о том, что этим должен заняться город, кажется Кулаковой совершенно несостоятельной, поскольку у городских властей и так есть своя программа, существует концепция увековечения памяти жертв политических репрессий, и для ее реализации у властей очень много возможностей. А “Последний адрес” имеет большую популярность именно среди обычных граждан, которые чувствуют, что сами могут внести вклад в дело сохранения памяти о погибших в годы террора.

Евгения Кулакова не думает, что Александр Мохнаткин случайно обратил внимание на таблички “Последнего адреса”, поскольку ранее он уже интересовался Соловецким камнем на Троицкой площади. Видимо, его действия составляют часть кампании против памяти о государственном терроре и против “Мемориала”.

Стоит напомнить, что многие организации “Мемориала” в России сейчас испытывают большие трудности. В частности, в Москве под угрозой срыва оказалась большая ежегодная акция “Мемориала” “Возвращение имен”, а петербургская организация получила извещение о том, что срок аренды помещения прекращен, и с 6 января 2019 года питерским мемориальцам угрожает выселение.

Руководитель центра “Возвращенные имена” Анатолий Разумов поддерживает концепцию табличек памяти. Он подчеркивает, что их установка всегда согласовывается с жильцами домов, собственниками квартир, что граждане очень рады этой инициативе. При этом люди часто устанавливают таблички не только в память своих родственников, но и посвященные совершенно чужим людям, чья судьба их тронула. По словам Разумова, люди нередко находят то или иное имя в “Ленинградском мартирологе”, потом получают документальное подтверждение тому, что этот человек жил именно в данном доме, собирают справки, затем получают согласование и только потом устанавливают табличку.

Надо, чтобы районные администрации больше заботились об охране и статусе этих табличек

“В Европе такие вещи всегда под защитой муниципалитетов, и мне кажется, нам тоже надо было бы идти в обратном направлении – чтобы районные администрации больше заботились об охране и статусе этих табличек, а не говорили, что, мол, это не соответствует стандартам, и мы будем таблички снимать”, – рассуждает историк. По мнению Анатолия Разумова, такие запросы, как запрос о законности табличек, всегда подаются под разными благовидными соусами, но в их основе всегда лежит одно и то же – борьба с памятью о терроре: одни хотят, чтобы эта часть памяти всегда была с нами, а другие делают все, чтобы ее искоренить, придумывают какую-то гибридную или противоположную память.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский считает “Последний адрес” и “Бессмертный полк” самыми важными народными инициативами последних лет и возмущается попыткой чиновников посягать на них. По его словам, он уже написал соответствующее обращение в Комитет по градостроительству и архитектуре.