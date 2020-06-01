В Забайкалье название посёлка переделали на "Путинвор"

В Забайкальском крае неизвестные переделали название поселка Агинское на сопке в надпись, оскорбительную для президента Владимира Путина.

Утром 1 июня на сопке появилось слово Путин и слитно с ним слово из трёх букв, которое характеризует человека, осуждённого по статье "кража". Еще в 8 утра эта надпись была. Спустя час она превратилась в слово "Путинкое". Затем восстановили прежнее слово - название посёлка, говорят очевидцы.

Как отмечает сайт Сибирь.Реалии, фото сопки опубликовали в крупнейшем чате посёлка в Viber "Агинское 24/7", но спустя некоторое время удалили. В пресс-службе администрации населённого пункта, расположенного в Бурятском округе, изданию "МК в Чите" заявили, что оскорбительная надпись может быть монтажом. Позднее глава Агинского Андрей Дашин, однако, признал подлинность снимка.

Дашин сказал, что ему обидно за весь посёлок. "Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем", - цитирует чиновника "Чита.ру".

С весны прошлого года года в России действует закон об ответственности за неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. За нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Десятки административных дел по этому закону были возбуждены именно за высказывания - как правило, в соцсетях - которые суд признал оскорбительными по отношению к Путину.