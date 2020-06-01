"Важные истории": число взятых в семьи сирот упало до минимума за 7 лет

За последние 7 лет международное усыновление российских детей сократилось в 10 раз. Об этом говорится в исследовании издания "Важные истории", проведенного совместно с "Новой газетой" и изданием "Такие дела".

С каждым годом всё меньше детей, нуждающихся в родителях, находят свои семьи — этот показатель опустился до самого низкого за последние 7 лет. Больше всего от ограничений для иностранных усыновителей пострадали дети с особенностями развития или инвалидностью.

Обострилась проблема "вторичного сиротства": российские законодатели решили компенсировать запрет на иностранное усыновление тем, что повысили выплаты россиянам, выбравшим возмездную форму опеки над детьми.

Это сначала привело к росту количества опекунств, а затем и к росту случаев возврата сирот обратно в детские учреждения. После того как американцам запретили усыновлять детей из России, они стали чаще принимать в свои семьи сирот из Украины, но затем из-за начавшейся войны на Юго-Востоке страны количество усыновлений украинских детей резко сократилось (американские семьи чаще всего принимали как раз детей из Донбасса).

Сразу после вступления в силу «закона Димы Яковлева» показатель устройства в российские семьи за несколько лет быстро вырос. Однако затем этот показатель начал снижаться и больше уже не рос. Уже с 2015 года количество устроенных в семьи детей сокращается, как в абсолютных, так и в относительных величинах. "В последние годы у нас идет снижение семейного устройства. Это связано с тем, что большая часть детей, которые нуждаются в устройстве, — это сиблинги, это дети подросткового возраста, дети с разными серьезными дефицитами здоровья", — объясняет президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Ситуацию могли бы исправить иностранные усыновители, для которых, по статистике, возраст и состояние здоровья ребенка не играют такой же роли, как для россиян, но к 2019 году международное сотрудничество страны в сфере усыновления оказалось практически ликвидированным.