В МВД требуют признаний в сотрудничестве с Воронцовым

Руководство МВД по Москве призвало своих сотрудников признаться в продаже информации о работе ведомства администратору паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на свой источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам источника, объявление сотрудникам МВД было сделано 27 мая. В ведомстве считают, что некоторые полицейские передавали Воронцову информацию, имея за это денежное вознаграждение. В случае, если сотрудники признаются в продаже и дадут соответствующие показания, руководство МВД обещает не привлекать их к ответственности. В противном случае, как утверждает источник "Медиазоны", их накажут "в соответствии с законодательством".

Основатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции", бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов был арестован 8 мая. Его обвиняют в двух эпизодах вымогательства в обмен на нераспространение компромата, а также в изготовлении порнографических материалов.

Воронцов вину не признаёт и связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Паблик "Омбудсмен полиции", на который в социальной сети "Вконтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.