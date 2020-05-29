Администратору "Омбудсмена полиции" предъявили ещё одно обвинение

Администратору паблика "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову предъявили обвинение в распространении порнографии. Об этом сообщает агентство "Москва".

Худяков дал показания по самому обвинению, но признавать вину не стал. вторым обвиняемым по делу об изготовлении и распространении порнографии является основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов. На него также заведено два уголовных дела о вымогательстве.

Первое дело о вымогательстве против Воронцова возбудили в начале мая. По версии следствия, он требовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге опубликовал. Экспертиза признала снимки порнографическими, и 28 мая по факту их публикации полиция завела дело о распространении порнографии.

Накануне источники ТАСС сообщили, что против Владимира Воронцова возбуждено дело об оскорблении представителя власти. По информации "Коммерсанта", он также может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. Воронцов и его защита связывают уголовное преследование с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.