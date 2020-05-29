Администратору "Омбудсмена полиции" предъявили ещё одно обвинение

Администратору паблика "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову предъявили обвинение в распространении порнографии. Об этом сообщает агентство "Москва".
Худяков дал показания по самому обвинению, но признавать вину не стал. вторым обвиняемым по делу об изготовлении и распространении порнографии является основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов. На него также заведено два уголовных дела о вымогательстве.
Первое дело о вымогательстве против Воронцова возбудили в начале мая. По версии следствия, он требовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге опубликовал. Экспертиза признала снимки порнографическими, и 28 мая по факту их публикации полиция завела дело о распространении порнографии.
Накануне источники ТАСС сообщили, что против Владимира Воронцова возбуждено дело об оскорблении представителя власти. По информации "Коммерсанта", он также может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. Воронцов и его защита связывают уголовное преследование с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.
- Паблик "Омбудсмен полиции" публикует материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.
- 26 мая в Москве у здания МВД был задержан журналист Илья Азар за одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова. 28 мая суд назначил Азару 15 суток ареста. Вышедших на пикеты в его поддержку журналистов задержали.
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