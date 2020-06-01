Убытки Первого канала за 2019 год составили более 4 млрд рублей

Чистый убыток акционерного общества "Первый канал" за 2019 год составил 4 миллиарда 150 миллионов рублей, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на финансовую отчётность, опубликованную в базе "СПАРК-Интерфакс".
Выручка телеканала за год сократилась на 18%, активы – на 11%. Задолженность по кредитам составила почти двадцать с половиной миллиардов рублей. За 2019 год она уменьшилась на 6,6%, при этом новых кредитов Первый канал взял на 11,4 миллиардов, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
В финансовой отчётности также указано, что на оплату поставщикам и подрядчикам за работы и услуги, а также на зарплаты сотрудников, Первый канал потратил 28 с половиной миллиардов рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2018 году.
- В сентябре прошлого года Министерство финансов России объявило о том, что выделит из бюджета больше 130 миллиардов рублей на производство и закупку программ для акционерного общества "Первый канал", государственного унитарного предприятия "ВГТРК" и автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" – владелицы телеканала Russia Tоday. Всего по планам Минфина государственное финансирование СМИ должно было увеличиться почти на треть.
- Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году Первый канал получил также бюджетные субсидии от Роспечати: 2,5 миллиарда рублей на "затраты, связанные с производством и приобретением программного продукта" и 1,26 млрд "на трансляцию программ в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек".
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