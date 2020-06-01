Убытки Первого канала за 2019 год составили более 4 млрд рублей

Чистый убыток акционерного общества "Первый канал" за 2019 год составил 4 миллиарда 150 миллионов рублей, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на финансовую отчётность, опубликованную в базе "СПАРК-Интерфакс".

Выручка телеканала за год сократилась на 18%, активы – на 11%. Задолженность по кредитам составила почти двадцать с половиной миллиардов рублей. За 2019 год она уменьшилась на 6,6%, при этом новых кредитов Первый канал взял на 11,4 миллиардов, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В финансовой отчётности также указано, что на оплату поставщикам и подрядчикам за работы и услуги, а также на зарплаты сотрудников, Первый канал потратил 28 с половиной миллиардов рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2018 году.