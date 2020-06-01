Полиция задерживает пикетчиков, выступающих в защиту Азара

В Москве у здания городского управления МВД, задержаны семеро участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток. Хронику задержаний на пикетах ведёт "МБХ медиа".

В понедельник Московский городской суд отложил заседание по делу Азара до 5 июня, сообщил адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев. Суд должен рассмотреть апелляционную жалобу на арест. До суда Азар будет содержаться в спецприемнике.

Журналиста "Новой газеты" Илью Азара 26 мая задержали на Петровке во время пикета в поддержку арестованного Владимира Воронцова, основателя паблика "Омбудсмен полиции". Тверской районный суд Москвы 28 мая признал Азара виновным нарушении порядка пикетирования. Журналист была арестован на 15 суток. После этого здания МВД начались одиночные пикеты, полиция задерживает пикетчиков.