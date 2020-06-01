В правительство внесён закон о секретности госзакупок Росгвардии

В правительство Российской Федерации внесён законопроект, позволяющий засекретить госзакупки Росгвардии, Федеральной службы охраны и корпорации "Роскосмос".

Документ был разработан Министерством финансов. Согласно ему, перечисленные ведомства смогут осуществлять закупки "в закрытой электронной форме".

В настоящее время засекречены госзакупки ФСБ, Министерства обороны и Службы внешней разведки.

Ранее правозащитный проект "Апология протеста" со ссылкой на единую информационную систему в сфере госзакупок сообщил, что с 2015 года Росгвардия и МВД закупили спецсредства для разгона митингов на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей.

В большинстве закупок было указано, что спецсредства приобретаются для "использования при пресечении массовых беспорядков на улице". В докладе "Апологии протеста" отмечалось, что большая их часть по закону "О полиции" не может быть использована на ненасильственных акциях протеста. Кроме того, их применение может вызвать летальный исход.