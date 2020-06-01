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В Испании впервые за сутки не было ни одной смерти от COVID-19

Утренняя пробежка в дни пандемии. Мадрид

Впервые с начала эпидемии в Испании не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19 за сутки. Об этом 1 июня заявил глава Координационного центра по чрезвычайным санитарным ситуациям министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. Он назвал это очень благоприятным развитием событий.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран, наряду с Италией, Великобританией и Францией. В общей сложности от последствий коронавирусной инфекции в Испании скончались более 27 тысяч человек. Два месяца назад, на пике эпидемии, число умерших от COVID-19 в Испании достигало 960-ти человек за сутки.​ Общее число случаев инфицирования в Испании составляет почти 240 тысяч.

Подробнее хроника пандемии и связанных с ней событий - в лайвблоге Радио Свобода

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