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Лицом к событию
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Лицом к событию. "Для них президент страшнее Бога"

Лицом к событию. "Для них президент страшнее Бога"
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Лицом к событию. "Для них президент страшнее Бога"

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Почему Дмитрий Медведев не дал денег на храм имени Сергея Шойгу и Владимира Путина? И почему Патриарх поддержал строительство этого бессмысленного заведения? Вся картина церковно-партийной стройки в изложении протодиакона Андрея Кураева. А также: коварство Сталина и июньский процесс 45-го года над 16-тью польскими военнослужащими. В разговоре участвуют историки Никита Петров и Лукаш Адамский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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