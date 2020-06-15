Время Свободы: "После Политковской и Немцова такое вполне возможно". Кто угрожает Георгию Габуния
Служба госбезопасности Грузии расследует дело о подготовке покушения на грузинского журналиста, оскорбившего Владимира Путина*** Массовые беспорядки во французском Дижоне вспыхнули после избиения чеченского подростка*** Александр Лукашенко усиливает давление на своего главного соперника на предстоящих президентских выборах в Белоруссии
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