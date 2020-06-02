Дороги к свободе. «Северный поток-2»: зачем он теперь

Российская компания «Газпром» собирается достраивать газопровод «Северный поток-2». Но есть ли в этом смысл? Не остановят ли проект новые санкции США? Собеседники Виталия Портникова - Михаил Гончар, руководитель Центра глобалистики Стратегия ХХI и Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового сектора.