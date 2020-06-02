Обвиняемый в госизмене пенсионер уже месяц держит голодовку в СИЗО

Обвиняемый в государственной измене 69-летний Виктор Королёв уже месяц держит голодовку в следственном изоляторе. Как сообщил РИА Новости адвокат Артур Катанский, его подзащитный с 1 мая отказывается от приема пищи и лекарств в знак протеста на бездействие следствия, которое более четырех месяцев не реагировало на обращение Королёва провести служебную проверку в отношении оперативников.

Защита направила письма уполномоченным по правам человека в России и в Москве, а также жалобы в Генпрокуратуру и управление собственной безопасности ФСБ.

О деле против Королёва Лефортовский суд Москвы рассказал в начале февраля. Из-за секретности его детали не раскрываются. Однако Радио Свобода смогло выяснить, что Королева, возможно, арестовали из-за торговли в Китае уникальными сухими смазками, сделанными с использованием нанотехнологий и использующимися Министерством обороны России.

Королёв вину не признает, и утверждает, что занимался контрразведкой по заданию российских спецслужб на протяжении 15 лет.

Виктор Королёв – 69-летний безработный пенсионер из Владивостока был задержан в начале года и доставлен в Москву. Срок ареста в последний раз ему продлевался до 10 июля. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Наибольшую известность среди дел о госизмене в последнее время получило дело учёного, сотрудника ЦНИИМАШ 75-летнего Виктора Кудрявцева. Он был выпущен из СИЗО из-за тяжёлой болезни, но обвинения с него не сняты. Он настаивает на своей невиновности.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​