Смазка для Минобороны. Подробности нового дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы в четверг продлил до 10 апреля арест Виктору Королеву, задержанному по подозрению в госизмене около двух месяцев назад. Детали дела, о котором информационные агентства впервые сообщили 5 февраля, засекречены, однако Радио Свобода смогло выяснить, что Королева, возможно, арестовали из-за торговли в Китае уникальными сухими смазками, сделанными с использованием нанотехнологий и использующимися Министерством обороны РФ.

По словам корреспондента РИА "Новости", присутствовавшего на закрытом заседании Лефортовского суда, Виктор Королев – 69-летний безработный пенсионер из Владивостока, арестованный в столице Приморья еще два месяца назад.

Информационное агентство упоминает аккаунт Королева в социальной сети "Одноклассники". Фотография обвиняемого в госизмене, распространенная агентством ТАСС, подтверждает, что этот аккаунт действительно принадлежит тому же Виктору Королеву.

По фотографиям из профиля Королева можно узнать, что он регулярно бывал в Китае, в том числе в деловых поездках: один из снимков 2016 года подписан "командировка в Sinopec". Sinopec – это одно из названий China Petroleum & Chemical Corporation, одной из крупнейших нефтегазовых компаний КНР. Записи Виктора Королева в основном содержат мемы с ностальгией по СССР, восхвалением Сталина и критикой российских властей, время от времени Королев делал репосты видеороликов и высказываний Алексея Навального.

Согласно базе данных юридических лиц "Контур.Фокус", в 2007 году Виктор Петрович Королев учредил во Владивостоке ООО "Экипаж" с основным видом деятельности "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами". В конце ноября 2019 года, незадолго до ареста Королева, в число учредителей организации вошел Борис Викторович Королев, вероятно, сын Виктора Королева.

Радио Свобода удалось обнаружить еще одно юридическое лицо, связанное с Виктором Королевым, – Marina Co., Ltd, учрежденное в Харбинской экономической зоне новых технологий в Китае. Если верить визитной карточке Королева, доступной в интернете, эта фирма, в которой он является или являлся генеральным директором, "занимается внедрением наукоемких технологий в Северо-Восточном Китае" и "имеет обширные связи с китайским бизнесом, с администрацией Харбинской зоны промышленного освоения новых технологий, а также в управлении науки и техники Харбина". Из карточки также следует, что Marina Co. Ltd имеет "дружественные связи с институтами и университетами".

В тексте визитной карточки подчеркивается, что Виктор Королев занимается продвижением в КНР смазочной технологии "Форум". Одноименная технология предлагается владивостокской компанией "Владфорум", которая в числе прочего является резидентом подмосковного технопарка "Сколково". Это специальный порошковый смазочный материал, разработанный, как следует из описания на сайте фирмы, в конце 1980-х годов сотрудником Института химии Дальневосточного отделения академии наук Александром Цветниковым – он же является единственным учредителем "Владфорума". На сайте сказано, что технология смазки прошла успешные испытания на базе Харбинского политехнического университета, а также что военная серия добавок "Форум-В" была принята на вооружение Минобороны России.

"Forum – это единственная добавка, победившая в конкурсе Министерства обороны и получившая допуск к Государственной военной технике, а также получившая допуск Межведомственной комиссии РФ к применению на автотранспорте", – говорится на странице "Владфорума". Продукция на основе технологии Цветникова продается и в розницу, в том числе для смазки огнестрельного и холодного оружия.

То, что Виктор Королев продвигал в Китае именно разработку Александра Цветникова, подтверждается и одним из снимков из ныне замороженного аккаунта Королева в социальной сети "ВКонтакте" (копии этих фотографий сохранились на нескольких сайтах-агрегаторах). На снимке Королев запечатлен в футболке с логотипом "Форума", который совпадает с логотипом на сайтах, которые продают смазки этой марки.

Адвокат Виктора Королева Артур Катанский заявил в четверг в Лефортовском суде, что его подзащитный не признает вины, добавив, что тот "на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран".

Наибольшую известность среди дел о госизмене в последнее время получило дело учёного, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева. Недавно он был выпущен из СИЗО. 75-летний учёный тяжело болен, обвинения с него не сняты. Он настаивает на своей невиновности. Были арестованы и несколько коллег Кудрявцева.

Летом по подозрению в госизмене был арестован помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв.

Детали этих и других дел о госизмене обычно не разглашаются из-за режима секретности. По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​