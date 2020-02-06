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Расследования

Смазка для Минобороны. Подробности нового дела о госизмене

Виктор Королев, фото из замороженного аккаунта в социальной сети "ВКонтакте"

Лефортовский суд Москвы в четверг продлил до 10 апреля арест Виктору Королеву, задержанному по подозрению в госизмене около двух месяцев назад. Детали дела, о котором информационные агентства впервые сообщили 5 февраля, засекречены, однако Радио Свобода смогло выяснить, что Королева, возможно, арестовали из-за торговли в Китае уникальными сухими смазками, сделанными с использованием нанотехнологий и использующимися Министерством обороны РФ.

По словам корреспондента РИА "Новости", присутствовавшего на закрытом заседании Лефортовского суда, Виктор Королев – 69-летний безработный пенсионер из Владивостока, арестованный в столице Приморья еще два месяца назад.

Информационное агентство упоминает аккаунт Королева в социальной сети "Одноклассники". Фотография обвиняемого в госизмене, распространенная агентством ТАСС, подтверждает, что этот аккаунт действительно принадлежит тому же Виктору Королеву.

Виктор Королев в Лефортовском суде, 6 февраля 2020 года
Виктор Королев в Лефортовском суде, 6 февраля 2020 года

По фотографиям из профиля Королева можно узнать, что он регулярно бывал в Китае, в том числе в деловых поездках: один из снимков 2016 года подписан "командировка в Sinopec". Sinopec – это одно из названий China Petroleum & Chemical Corporation, одной из крупнейших нефтегазовых компаний КНР. Записи Виктора Королева в основном содержат мемы с ностальгией по СССР, восхвалением Сталина и критикой российских властей, время от времени Королев делал репосты видеороликов и высказываний Алексея Навального.

Согласно базе данных юридических лиц "Контур.Фокус", в 2007 году Виктор Петрович Королев учредил во Владивостоке ООО "Экипаж" с основным видом деятельности "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами". В конце ноября 2019 года, незадолго до ареста Королева, в число учредителей организации вошел Борис Викторович Королев, вероятно, сын Виктора Королева.

Радио Свобода удалось обнаружить еще одно юридическое лицо, связанное с Виктором Королевым, – Marina Co., Ltd, учрежденное в Харбинской экономической зоне новых технологий в Китае. Если верить визитной карточке Королева, доступной в интернете, эта фирма, в которой он является или являлся генеральным директором, "занимается внедрением наукоемких технологий в Северо-Восточном Китае" и "имеет обширные связи с китайским бизнесом, с администрацией Харбинской зоны промышленного освоения новых технологий, а также в управлении науки и техники Харбина". Из карточки также следует, что Marina Co. Ltd имеет "дружественные связи с институтами и университетами".

Визитная карточка китайской фирмы Виктора Королева
Визитная карточка китайской фирмы Виктора Королева

В тексте визитной карточки подчеркивается, что Виктор Королев занимается продвижением в КНР смазочной технологии "Форум". Одноименная технология предлагается владивостокской компанией "Владфорум", которая в числе прочего является резидентом подмосковного технопарка "Сколково". Это специальный порошковый смазочный материал, разработанный, как следует из описания на сайте фирмы, в конце 1980-х годов сотрудником Института химии Дальневосточного отделения академии наук Александром Цветниковым – он же является единственным учредителем "Владфорума". На сайте сказано, что технология смазки прошла успешные испытания на базе Харбинского политехнического университета, а также что военная серия добавок "Форум-В" была принята на вооружение Минобороны России.

"Forum – это единственная добавка, победившая в конкурсе Министерства обороны и получившая допуск к Государственной военной технике, а также получившая допуск Межведомственной комиссии РФ к применению на автотранспорте", – говорится на странице "Владфорума". Продукция на основе технологии Цветникова продается и в розницу, в том числе для смазки огнестрельного и холодного оружия.

Фрагмент скриншота главной страницы сайта forumshop.ru
Фрагмент скриншота главной страницы сайта forumshop.ru

То, что Виктор Королев продвигал в Китае именно разработку Александра Цветникова, подтверждается и одним из снимков из ныне замороженного аккаунта Королева в социальной сети "ВКонтакте" (копии этих фотографий сохранились на нескольких сайтах-агрегаторах). На снимке Королев запечатлен в футболке с логотипом "Форума", который совпадает с логотипом на сайтах, которые продают смазки этой марки.

Фото Виктора Королева из замороженного аккаунта во "ВКонтакте"
Фото Виктора Королева из замороженного аккаунта во "ВКонтакте"
Такой же логотип, как на бейсболке Королева, можно найти на сайтах, торгующих смазками "Форум", например на сайте "сухаясмазка.рф"
Такой же логотип, как на бейсболке Королева, можно найти на сайтах, торгующих смазками "Форум", например на сайте "сухаясмазка.рф"

Адвокат Виктора Королева Артур Катанский заявил в четверг в Лефортовском суде, что его подзащитный не признает вины, добавив, что тот "на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран".

Наибольшую известность среди дел о госизмене в последнее время получило дело учёного, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева. Недавно он был выпущен из СИЗО. 75-летний учёный тяжело болен, обвинения с него не сняты. Он настаивает на своей невиновности. Были арестованы и несколько коллег Кудрявцева.

Летом по подозрению в госизмене был арестован помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв.

Детали этих и других дел о госизмене обычно не разглашаются из-за режима секретности. По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​

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