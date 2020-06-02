Число инфицированных коронавирусом в России сократилось впервые за 5 дней

Число выявленных больных коронавирусной инфекцией в России сократилось после четырёх дней роста, свидетельствует официальная статистика.
За сутки в федеральную статистику попали 8 863 новых заразившихся. 182 человека умерли. 11 108 — выздоровели. Всего с начала эпидемии выявлено 423 741 заразившихся, 186 985 выздоровели, 5 037 — умерли.
По официальным данным, всего в России болеет коронавирусом 231 719 человек.
Коронавирус обнаружен более чем у 6,2 миллиона человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения — в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1,8 миллиона человек. Всего от вызванной им инфекции скончались больше 375 000 человек.
О чем не говорят цифры
Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами, как и сайт Worldometers.info.
В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.
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