Сотрудники Facebook раскритиковали Цукерберга из-за записи Трампа. ВИДЕО

Сотрудники Facebook проводят виртуальную акцию против позиции главы корпорации Марка Цукерберга в отношении записей президента США в социальной сети о столкновениях во время протестов в Миннеаполисе. 29 мая Дональд Трамп написал, что готов отправить для разгона демонстрантов отряды Национальной гвардии, если городские власти не смогут контролировать ситуацию и пригрозил стрельбой.
Facebook не стал удалять запись. По словам Цукерберга, политика компании предусматривает свободу самовыражение. В ответ сотрудники корпорации стали размещать на своих страницах в соцсетях критические сообщения в адрес Цукерберга.
"Мы поощряем, чтобы наши сотрудники открыто говорили, когда они не соглашаются с мнением руководства", - заявили в пресс-службе Facebook телекомпании NBC.
Некоторые сотрудники пожаловались на сообщение Трампа в наблюдательный совет компании. Однако там заявили, что не смогут быстро отреагировать на конфликт.
- Причиной массовых протестов в США стала гибель в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицией. Протестующие требуют суда над всеми четырьмя полицейскими, которые участвовали в задержании Флойда. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить задержанного, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Власти Миннесоты признали смерть Джорджа Флойда убийством. Он умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приемами. Об этом говорится в отчете о вскрытии, опубликованном в понедельник на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован.
- Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
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