Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сотрудники Facebook раскритиковали Цукерберга из-за записи Трампа. ВИДЕО

Сотрудники Facebook проводят виртуальную акцию против позиции главы корпорации Марка Цукерберга в отношении записей президента США в социальной сети о столкновениях во время протестов в Миннеаполисе. 29 мая Дональд Трамп написал, что готов отправить для разгона демонстрантов отряды Национальной гвардии, если городские власти не смогут контролировать ситуацию и пригрозил стрельбой.

Facebook не стал удалять запись. По словам Цукерберга, политика компании предусматривает свободу самовыражение. В ответ сотрудники корпорации стали размещать на своих страницах в соцсетях критические сообщения в адрес Цукерберга.

"Мы поощряем, чтобы наши сотрудники открыто говорили, когда они не соглашаются с мнением руководства", - заявили в пресс-службе Facebook телекомпании NBC.

Некоторые сотрудники пожаловались на сообщение Трампа в наблюдательный совет компании. Однако там заявили, что не смогут быстро отреагировать на конфликт.

  • Причиной массовых протестов в США стала гибель в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицией. Протестующие требуют суда над всеми четырьмя полицейскими, которые участвовали в задержании Флойда. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить задержанного, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
  • Власти Миннесоты признали смерть Джорджа Флойда убийством. Он умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приемами. Об этом говорится в отчете о вскрытии, опубликованном в понедельник на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).
  • Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован.
  • Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG