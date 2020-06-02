Сотрудники Facebook раскритиковали Цукерберга из-за записи Трампа. ВИДЕО

Сотрудники Facebook проводят виртуальную акцию против позиции главы корпорации Марка Цукерберга в отношении записей президента США в социальной сети о столкновениях во время протестов в Миннеаполисе. 29 мая Дональд Трамп написал, что готов отправить для разгона демонстрантов отряды Национальной гвардии, если городские власти не смогут контролировать ситуацию и пригрозил стрельбой.

Facebook не стал удалять запись. По словам Цукерберга, политика компании предусматривает свободу самовыражение. В ответ сотрудники корпорации стали размещать на своих страницах в соцсетях критические сообщения в адрес Цукерберга.

"Мы поощряем, чтобы наши сотрудники открыто говорили, когда они не соглашаются с мнением руководства", - заявили в пресс-службе Facebook телекомпании NBC.

Некоторые сотрудники пожаловались на сообщение Трампа в наблюдательный совет компании. Однако там заявили, что не смогут быстро отреагировать на конфликт.