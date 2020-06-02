В мире число умерших от коронавируса превысило 375 тысяч

Число умерших от новой коронавирусной инфекции по всему миру превысило 375 тысяч. Число заразившихся приближается к 6 миллионам 300 тысячам.

В Бразилии, которая недавно была объявлена новым центром пандемии, зарегистрировано свыше 526 тысяч случаев инфекции COVID-19. В глобальной статистике по уровню заболеваемости страна занимает второе место после США. Там, как свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, выявлено свыше 1 миллиона 800 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.

По количеству смертельных исходов от коронавируса Бразилия сейчас на четвертом месте – почти 30 тысяч умерших. США по этому показателю также на первом месте – более 105 тысяч смертей. На втором месте Великобритания, где от COVID-19 умерли свыше 39 тысяч пациентов. На третьей позиции Италия – почти 33 с половиной тысячи погибших. Еще одна европейская страна, которая находится в первой пятёрке по статистике смертей, Франция. Там число умерших приближается к 29 тысячам.

В одних частях планеты ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, в других, напротив, есть признаки замедления болезни. Так, власти Испании накануне заявили, что впервые с начала эпидемии в стране за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Испания считается одним из наиболее пострадавших от пандемии государств.

Накануне было обнародовано письмо свыше 220 нынешних и бывших высокопоставленных политиков, ученых, общественных деятелей к лидерам "Большой двадцатки". Подписавшие послание призвали срочно обсудить меры экономической поддержки в связи с пандемией. В письме речь идёт о необходимости собрать на эти цели два с половиной триллиона долларов и направить помощь, прежде всего, развивающимся странам и государствам со средним уровнем прибыли.

В "Большую двадцатку" входят страны с совокупным доходом в 85 процентов от мирового валового продукта. "Они способны мобилизовать ресурсы", - подчеркивается в письме. Среди тех, кто подписался под текстом, более 75 бывших мировых лидеров, трое лауреатов Нобелевской премии в области экономики, бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун, экс-глава НАТО Хавьер Солана, филантроп Джордж Сорос и многие другие.