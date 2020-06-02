Журналисты "Эха Москвы" пожаловались на задержания в СК

Журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев подали жалобу в Следственный комитет из-за задержания во время пикетов 29 мая в поддержку арестованного муниципального депутата Ильи Азара. Они пожаловались на воспрепятствование журналисткой деятельности. Об этом сообщает "Апология протеста".

28 мая Плющев и Фельгенгауэр участвовали в пикетах у здания ГУВД на Петровке в Москве и были задержаны. В полиции на них составили протоколы за нарушение правил проведения митинга и за нарушение правил самоизоляции, и отпустили до суда. На следующий день Плющев и Фельгенгауэр пришли к зданию ГУВД как журналисты, однако снова были задержаны.

Илья Азар был арестован 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела.

В тот же день в Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку Азара, которая продолжалась до 1 июня. Их участников задерживали.

Ранее московское управление МВД выпустило заявление, в котором утверждается, что проведение любых акций протеста в городе запрещено на время карантина.