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Обвиняемые по делу Голунова полицейские останутся в СИЗО

Избрание меры пресечения бывшим полицейским по делу Ивана Голунова, январь 2020 года

Басманный районный суд Москвы продлил арест четверым полицейским, обвиняемым по делу о подброшенных наркотиках журналисту "Медузы" Ивану Голунову. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда. Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также их начальник Игорь Ляховец останутся в следственном изоляторе до 7 сентября.

Пятый обвиняемый — Денис Коновалов — дал показания против Ляховца. После этого Коновалова перевели из СИЗО под домашний арест. Ляховец ранее утверждал, что был в отпуске во время задержания Голунова, но не отрицал, что подчинённые советовались с ним по телефону в связи с этим делом.

Ивана Голунова задержали в июне прошлого года в Москве. У него в рюкзаке, а также дома были обнаружены наркотики. После широкой общественной кампании и ряда доказательств невиновности журналиста Голунов был отпущен, обвинения с него сняли, а задерживавших его полицейских уволили.

Пятерых бывших полицейских, связанных с делом Голунова, арестовали в январе. Бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном хранении наркотиков. По версии следствия, они подбросили Голунову запрещённые вещества ради поощрений и продвижения по службе. Журналист считает, что наркотики ему подбросили в связи с его расследованиями, и предполагает, что у преступления были заказчики.

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