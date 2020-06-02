Памфилова: "При голосовании маску нужно будет приспустить" 

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила порядок голосования по поправкам в Конституцию России с учётом пандемии коронавируса и опасности заражения на избирательных участках.

По словам Памфиловой, голосующим не нужно будет отдавать паспорт в руки членам избирательной комиссии - его можно будет показать с расстояния двух метров. Глава ЦИК считает, что наблюдатели тоже смогут увидеть документ с такого расстояния.

Кроме того, пришедшим на участки нужно будет на короткое время приспустить маску. «Ничего страшного» - отметила Памфилова, подчеркнув, что «принцип максимальной бесконтакнтости» будет соблюдён, но при этом «полная идентификация обязательна и безусловна».

В понедельник Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. В поддержку этой даты высказалась и глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она заявила, что голосование начнётся за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Памфиловой, в 2–3 регионах, возможно, будет организовано электронное удалённое голосование.