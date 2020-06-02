Памфилова: "При голосовании маску нужно будет приспустить" 

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила порядок голосования по поправкам в Конституцию России с учётом пандемии коронавируса и опасности заражения на избирательных участках.
По словам Памфиловой, голосующим не нужно будет отдавать паспорт в руки членам избирательной комиссии - его можно будет показать с расстояния двух метров. Глава ЦИК считает, что наблюдатели тоже смогут увидеть документ с такого расстояния.
Кроме того, пришедшим на участки нужно будет на короткое время приспустить маску. «Ничего страшного» - отметила Памфилова, подчеркнув, что «принцип максимальной бесконтакнтости» будет соблюдён, но при этом «полная идентификация обязательна и безусловна».
В понедельник Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. В поддержку этой даты высказалась и глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она заявила, что голосование начнётся за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Памфиловой, в 2–3 регионах, возможно, будет организовано электронное удалённое голосование.
- Внесение изменений в Конституцию было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- В числе самых обсуждаемых изменений – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
- Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – в целом президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- В Конституции будет упомянута вера в Бога и брак как союз мужчины и женщины, а русский язык будет назван языком "государствообразующего народа".
- Поправки уже одобрены Думой и Советом Федерации, а также региональными законодательными собраниями. Для их вступления в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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