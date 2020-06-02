Участники кампании "Нет" потребовали равных возможностей

Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитации за или против поправок, заявила член Центизбиркома Майя Гришина в ответ на просьбу противников поправок выделить им время в эфире и площадь на страницах СМИ для проведения агитации.

Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила агентству РБК Майя Гришина. По её словам, информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и СМИ.



Во вторник, 2 июня, организаторы кампании "Нет", выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время в эфире и площади в печатной прессе для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.



Гришина сказала по этому поводу, что пока не ознакомилась с обращением, но если оно придёт, то будет рассмотрено.



Российские СМИ сообщают, что среди организаторов кампании "Нет" - правозащитники, общественные деятели, экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрй Гудков, журналист и муниципальный депутат Илья Азар, депутат Мосгордумы Дарья Беседина.



В последние недели на государственных телеканалах появились ролики с призывом голосовать за поправки в Конституцию. В видео снимались известные в стране люди, среди которых популярные артисты, врачи. , деятели искусства. Их появление вызвало резко негативную реакцию среди противников как поправок, так и участия в постановочных съёмках сторонников только кремлёвской политической повестки.