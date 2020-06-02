Актёр, сыгравший роль гея-усыновителя в ролике в поддержку поправок в Конституцию, заявил, что не знал, в каком ключе будет представлена его роли. Об этом он заявил в интервью МБХ-медиа. В интервью изданию Coda он сказал, что планирует голосовать против поправок в Конституцию на общероссийском голосовании.

В начале недели в социальных сетях появилась социальная реклама, подготовленная связываемой с предпринимателем Евгением Пригожиным медиагруппой “Патриот”. По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома. Один из мужчин берет мальчика за руку, выводит на улицу, и на вопрос “Где моя мама?” указывает ему на другого мужчину, стоящего возле автомобиля.

Тот достаёт с заднего сидения машины детское платье и протягивает его мальчику. В конце звучат слова: “Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию”.

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Ролик вызвал обвинения в гомофобии. Глава медагруппы “Патриот” заявил, что не согласен с такой оценкой. “Основной смысл — это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины”, — заявил он на сайте РИА “ФАН”, уточнив, что считает, что однополым родителям нельзя усыновлять детей.

Сыгравший роль одного из геев актёр Александр Филимоненко заявил изданию Coda, что не считает себя гомофобом, и просто сыграл предложенную ему роль в этом и ещё одном, невыпущенном ролике. Он сказал, что не знает, кто заказчик ролика и не интересуется политикой, но планирует проголосовать против поправок в Конституцию после того как его оштрафовали сотрудники полиции за нарушение режима самоизоляции.

МБХ-медиа актёр сказал, что не знал, что снимается, потому что закадровый текст в ролике накладывали уже после съёмок. Он добавил, что считал, что видео не наберёт популярности в интернете.

Во вторник рекламное видео о поправках в Конституцию снял так же государственный телеканал RT. Видео называется “Принимаем вместе: 1 июля пройдёт голосование по поправкам к Конституции РФ”. Телеканал “Дождь” обратил внимание на то, что одним из участников видео стал дизайнер Артемий Лебедев, который в мае в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявлял, что никогда нигде не голосует. “Я вообще никогда не хожу на выборы и в гробу их видал. Это моя гражданская позиция. Это не моя игра. Мне всё равно”, — заявил он в интервью Егору Жукову.

“Путин готовился к своим конституционным изменениям, и он не мог представить, что какая-нибудь фигня, какой-нибудь грипп вдруг возьмет и скосит вообще весь мир. И это самый большой вызов в его жизни, с которым он не справился”, — заявлял Лебедев в интервью.

Кроме него в ролике снялись актёр Иван Охлобыстин, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, актер Василий Лановой и актриса Ирина Купченко.