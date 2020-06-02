Премьер Мишустин распорядился проверить указы мэра Собянина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы проанализировать нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса. Доклад о результатах проверки должен быть представлен в правительство до 8 июня, сообщила газета "Коммерсантъ".



В поручении Мишустина, в частности, речь идёт о необходимости проанализировать практику применения указов мэра Москвы Сергея Собянина.



В публикации "Коммерсанта" говорится, что в конце апреля Мосгорсуд отклонил шесть исков к Собянину о незаконности его указов, частности, о цифровых пропусках. Истцы настаивали, что мэр не имел права запрещать передвижения по городу в связи с отсутствием предписаний санитарных врачей. В мэрии сочли, что права граждан не нарушаются, а ограничение на перемещение необходимо для их защиты.

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