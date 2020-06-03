Суд подтвердил правоту Радио Свобода в деле о защите деловой репутации

Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Вологде отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "ВСГЦ" и ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" по иску к Радио Свобода и журналистке Людмиле Савицкой. Их интересы представляла юрист "Центра защиты прав СМИ" Ольга Шацких.

Истцы требовали признать недостоверными и порочащими несколько фраз из статьи "Это бытовой терроризм". Деревня против свинокомплекса и навоза". Представители свиноводческого предприятия, в частности, считали, что фразы людей из ролика говорят о неправильном, неэтичном поведении ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" в общественной жизни.

"Никаких правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции нет. Сама позиция истцов отличалась крайним субъективизмом, они фактически оспаривали то, чего в статье не было, и принимали на свой счет фразы, которые к ним не относились", - заявила Шацких.

9 февраля 2020 года Арбитражный суд отказал истцам в удовлетворении иска. Это не первый иск, связанный с текстом о свинокомплексе. Ранее с иском к Савицкой и Радио Свобода в суд обратился местный житель. Он посчитал, что в репортаже была незаконно использована его фотография, а также распространены недостоверные и порочащие сведения о нём. Суд отказал ему в удовлетворении иска, апелляционная инстанция подтвердила это решение.