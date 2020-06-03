Суд в Уфе оправдал двоих полицейских по делу об изнасиловании коллеги

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии полностью оправдала двоих бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании их коллеги, дознавательницы МВД . Об этом сообщают "Вести Башкортостан" и ProUfu.

По данным "Коммерсанта-Уфа", их освободили в зале суда. Ранее Галиев и Матвеев были приговорены Кировским районным судом Уфы к семи годам лишения свободы каждый.

Третьему осужденному — Павлу Яромчуку — смягчили приговор с шести до четырех лет колонии, изменив статью обвинения с группового на просто изнасилование.

23-летняя дознавательница рассказала, что 29 октября 2018 года в отделе МВД по Уфимскому району ее изнасиловали руководители местных подразделений полиции: Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Неофициально сообщалось, что потерпевшая – дочь заместителя руководителя Росгвардии по Башкирии.

Полицейские выпивали в одном из кабинетов и пригласили к себе девушку под предлогом работы. Источник РИА Новости утверждал, что девушка пришла к полицейским с подругой, которая проходила по делу свидетелем.

Обвиняемые виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что экспертизы выявили следы изнасилования.

Дознавательницу, заявившую об изнасиловании, также уволили из органов внутренних дел "за распитие спиртных напитков в отделе МВД".