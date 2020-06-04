Провал проекта "Новороссия". Татьяна Попова – о почте Рапопорта

Несколько дней я посвятила изучению дампа подчиненного Владислава Суркова Бориса Рапопорта, который выложили в сеть в конце мая, это электронная переписка объёмом в 10 гигабайт. Интересные сообщения датируются 2013–2014 годами и относятся к событиям в Украине (Сурков тогда занимал должность помощника президента России, курировавшего украинское направление, а Рапопорт стал заместителем главы управления администрации президента по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, откуда уволился в конце 2014 года. – РС)​.

Осенью 2013 года департамент Рапопорта только начинал углубляться в ситуацию в Украине, ещё до того, как тогдашний президент страны Виктор Янукович отказался подписывать соглашение о европейской ассоциации. В тот момент сотрудники Рапопорта анализировали ситуацию в Украине и готовились к двум вариантам развития событий – подписания или неподписания Киевом соглашения об евроассоциации.



Судя по электронным сообщениям, Януковичу они не доверяли. Даже в тот момент, когда украинский президент отказался подписывать соглашение, в Москве оставались уверены: он всё равно "кинет", это только попытка поторговаться, соглашение с Брюсселем всё-таки будет подписано. После начала Евромайдана сотрудники Рапопорта стали более детально анализировать ситуацию в Украине не только с точки зрения ситуации в медиапространстве, но также и "по персоналиям". В переписке появились подробные "оперативки", посвящённые украинским чиновникам, политикам, бизнесменам. Каждого из них подробно изучали на наличие конфликтов, как внутриукраинских, так и внешних (например, по грецким орехам с Турцией или по сигаретам с Арменией).

Переписка содержит много "информационных" проектов, сведения о работе на местах с агитаторами, с лидерами общественного мнения, о покупке материалов в СМИ. На это выделялись (подозреваю, что и теперь выделяются) немалые бюджеты. Обсуждались предложения по созданию информационного телеканала "Новости", возможные шаги в публичном и непубличном секторах с целью привлечения Украины в Таможенный союз, с тем, чтобы развернуть страну от евроинтеграции в сторону интеграции с Россией. Для этого заказывали ежедневные обзоры и исследования медиапространства и социальных сетей.

Проект по строительству Керченского моста управление Рапопорта начало готовить ещё осенью 2013 года. В день, когда в Киеве победил Евромайдан, в правительстве Украины должны были завизировать согласованный с Россией договор о строительстве моста; похоже, этот документ просто чудом не успели подписать; могло бы так оказаться, что Украина построила этот мост "50 на 50" с Россией. Так что, ознакомившись с перепиской, я могу поверить словам Рапопорта о том, что в кабинете Суркова ещё осенью 2013 года висела карта Украины без Крыма. Кремлёвский план состоял в том, чтобы Украина обошлась без Евромайдана и без евроинтеграции, а Россия скупила бы в Крыму предприятия, все интересные объекты, полностью подмяла под себя бизнес, политику и медиапространство.

В материалах переписки содержится детальная информация об активах и деловых интересах украинских политиков и бизнесменов, об их детях и других родственниках, о том, кто контролирует основные украинские СМИ, что кому принадлежит, с кем можно работать и с кем нельзя, кого можно купить, кто сколько примерно стоит. Крыму по этой тематике отведено как минимум 20 файлов. Участники переписки не скрывают, что собираются Крым скупить и таким образом получить контроль над полуостровом. Детально проработано партнёрство почти со всеми областями Украины, которые расположены вдоль границы с Россией. Всё очень подробно: каким украинцам принадлежат какие бизнесы в России, каким россиянам принадлежат какие бизнесы в Украине, каким образом на тех или на других можно влиять. Эта переписка относится к первым неделям 2014 года.

Янукович сейчас в Москве, пора его мобилизовать религиозно

В начале февраля Рапопорт запросил данные о мероприятиях и финансировании от фонда "Русский мир", мероприятиях российских центров, издании в Украине русских книг. Есть большое сообщение о проведении в Украине информационно-психологических операций, каким образом их можно реализовывать, какие алгоритмы. Подробно прописаны стратегические схемы проекта, какие есть средства, чего нужно достичь. Например, там сказано: "Долгосрочные цели на полтора года – осуществление населением Украины целостно-ориентированного стратегического выбора в пользу евразийской интеграции. Обеспечение устойчивого функционирования общественно-политических институтов. Вхождение во власть евразийски ориентированных элит, которые будут реализовывать такой выбор нации". В краткосрочной перспективе планировалось: "Обеспечение нейтрализации деструктивных информационных воздействий, консолидации евразийски ориентированных элит, мобилизация лидеров мнений на формирование в массовом сознании граждан устойчивого положительного образа России и ЕврАзЭС".

В 10-х числах февраля, когда до развязки на Майдане оставалось недолго, обсуждали текст заявления крымских Советов (против Майдана), на самом деле создавался этот документ в Кремле. Тогда же производили подробный анализ соцсетей (вероятно, поняли, что они важны для коммуникаций вокруг Майдана). После бегства Януковича из Украины они начали накалять ситуацию на юге и на востоке Украины. Есть в электронной почте текст заявления организации "Антимайдан" в Одессе, написанного и согласованного в Кремле. Есть такое письмо о Януковиче Рапопорту: "Янукович сейчас в Москве, пора его мобилизовать религиозно. Встретить с Патриархом, дать ему духовника, чтобы никакие западники на него больше не влияли... Это срочно нужно, пока Януковича снова кто-нибудь не отработал. Рада назначила президента Турчинова (Александр Турчинов – исполняющий обязанности президента Украины в феврале – июне 2014 года. – РС), чтобы он потом отдал пост Тимошенко после выборов (они, вероятно, были уверены, что Тимошенко победит на выборах президента. – ТП). И должны быть принципиально не согласные, никаких переговоров с террористами, нацистами, убийцами, погромщиками, участниками и заказчиками госпереворота, преступников под суд и так далее. Что должен делать Янукович? Дать приказ войскам МВД взять под контроль ключевые объекты, дать приказ о создании Народной гвардии на основе патриотического украинского фронта, заявить, что решение Верховной Рады является незаконным, так как ряд депутатов вынуждены голосовать под угрозой физической расправы".

Хотя идея "Новороссии" похоронена, "работа" русских по Украине не прекращается

Когда выяснилось, что всего этого сделать не удастся, обсуждалось предложение о необходимости создания в Украине новых левых партий. Предлагалось: "Левая позиция", "Борьба", "Союз левых сил", сталинистские пророссийские партии. Рапопорт писал о том, что бойцов бывшего "Беркута" нужно срочно трудоустроить, чтобы "люди были уверены, что их не забыли". 26 февраля Рапопорт переслал сам себе письмо, видимо, предназначенное для более поздней отправки кому-то другому: "На мой взгляд, сейчас частично помимо нашей воли наступил очень важный момент борьбы за Украину в целом. Ни в коем случае нельзя просто слить тех всех людей, которые пытаются как-то действовать в нашу пользу, пусть даже и неуверенно. Понятно, что олигархи договорились, понятно, что и Запад и наши с ним отношения, ещё более понятно и очевидно, что проявление нерешительности и слабости даст вспышку в нынешних условиях и долгосрочный негативный эффект".

В более поздней переписке – анализ кабинета министров Арсения Яценюка, письма о разжигании протестов в марте 2014 года в разных регионах России. Обсуждали, стоит ли блокироваться с Тимошенко, а после этого принялись думать об оккупации украинского юго-востока. Собирали данные, где у них какие "народные мэры", "народные губернаторы", подбирали "землячества", то есть людей из России, через которых намеревались влиять на Украину.

Обращает на себя внимание письмо от 7 мая, в котором собран интересный список людей, частично сейчас эти люди в Украине, и они известны, у кого-то из них российское гражданство, кто-то находится в России. В этом списке есть имя заместителя председателя "Всемирного Русского народного собора" Константина Малофеева, есть имя тогдашнего члена Совета Федерации Александра Шишкина. Возможно, через них собирались влиять на украинскую политику или бизнес: скупать активы, финансировать акции "Русского мира" (о некоторых лицах из этого списка известно, что они этим и занимались)... Ну и постоянный расчёт денег, запросы на бюджеты, сметы – на митинги, работу со СМИ. Надеюсь, об этой работе подробнее расскажут региональные журналисты. Отдельной строкой в бюджете значилась работа адвокатов, внесение залогов по вытягиванию из тюрем "титушек", организаторов митингов. В переписке много сведений, обращений о том, что командиры "ЛНР" и "ДНР" воровали и грабили. Достаточно много оперативок по Харькову, Одессе, Херсону, даже Днепру и Николаеву.

12 декабря 2014 года Рапопорт написал статью-пост о своём увольнении из администрации президента. Моё внимание привлёк ещё один текст, написанный незадолго до этого, в конце ноября, в котором речь шла об отделении Галиции и использовании в интересах Москвы противостояния олигарха Игоря Коломойского и тогдашней центральной украинской власти. Это последняя их идея по Украине в переписке, ещё "работали" по Болгарии, Польше, Сербии, Германии, чтобы бить по Украине через другие страны.

После увольнения Рапопорт на некоторое время перешёл на работу в частный бизнес. В самом конце 2018 года он снова вернулся работать в российские государственные структуры. Якобы он больше не занимается Украиной, но могу сказать уверенно: хотя идея "Новороссии" похоронена, "работа" русских по Украине не прекращается.

PS. Не даю ссылок на конкретные фрагменты этой электронной переписки – из-за большого количества содержащихся в ней персональных данных; любой желающий может поискать сам в Google.

Татьяна Попова – член украинского Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации "Информационная безопасность"

Текст опубликован с незначительными сокращениями. Полная оригинальная версия на сайте Украинской службы Радио свобода – здесь

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