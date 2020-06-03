Жертвами протестов в США стали не менее 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли с начала протестов и массовых беспорядков в США. Смертельные случаи зафиксированы в нескольких штатах. Большинство погибших - афроамериканцы. Об этом сообщает Associated Press. Число пострадавших за время протестов идёт на десятки. Однако точное количество установить пока невозможно.
Причиной массовых акций в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе, штат Миннесота. Протестующие требуют расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране.
После беспорядков власти 40 американских городов ввели комендантский час. В Вашингтон на случай обострения ситуации дополнительно направлено более полутора тысяч военнослужащих. Незадолго до этого протестующие собрались у Белого дома. Президенту США Дональду Трампу пришлось укрываться в бункере. Глава Белого дома поблагодарил Национальную гвардию за разгон демонстрантов и массовые задержания.
Ранее Сенат США заблокировал резолюцию, в которой осуждались действия Трампа во время протестов. Демократы критикуют президента за то, что он разрешил использовать против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Но республиканцы, у которых в Сенате большинство, выступили против.
- 46-летнего Джорджа Флойда задержали 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Власти Миннесоты после проведения судебно-медицинской экспертизы признали смерть Флойда убийством.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован.
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