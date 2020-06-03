Входящее в Объединенную ракетно-космическую корпорацию предприятие сертифицировало лифты собственного производства. Они будут приветствовать пассажиров голосом первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС. ОРК, в свою очередь, входит в структуру Роскосмоса.

Во время движения в лифте играет музыка, передаёт государственное агентство. Он оснащён зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текста и слайдов информации и речевым информатором.

Ранее в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации сообщали, что к 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тысяч лифтов в год.

Производящий лифты Усть-Катавский вагоностроительный завод раньше принадлежал не Ракетно-строительной корпорации, а другому предприятию Роскосмоса – производящему ракеты “Протон” и “Ангара” Центру Хруничева. Предполагалось, что завод будет выпускать детали для ракет.

Личный твиттер-аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в среду стал твиттером самой госкорпорации. Причины смены владельца не сообщались.