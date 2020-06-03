Рассмотрение дела журналистки Прокопьевой возобновится 16 июня 

В Пскове возобновляется судебный процесс по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Заседание назначено на 16 июня. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на журналистку. Ранее рассмотрение дела отложили из-за пандемии коронавируса.

Прокопьева отметила, что пока не известно, будет ли заседание доступно для слушателей. По её словам, защита заинтересована в максимальной открытости процесса.

16 июня пройдет предварительное выездное заседание суда. Юристы журналистки намерены заявить ходатайства о прекращении дела и исключении из доказательств лингвистической экспертизы, которую проводили эксперты Ольга Якоцуц и Юлия Байкова.

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело было возбуждено из-за авторской программы Прокопьевой на "Эхе Москвы в Пскове". В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

В защиту Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом. 1 октября 2019 года больше пятидесяти российских независимых СМИ провели акцию солидарности, опубликовав в текстовом или видеоформате открытое письмо Прокопьевой "Семь лет за две страницы текста".