Российские власти аннексированного Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полустрова, — пишет издание “Проект”. После аннексии региона Украина лишила жителей доступа к воде из Северо-Крымского канала. На решение проблемы российский федеральный бюджет запланировал выделить десятки миллиардов рублей, но запланированные водохранилища не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей планируют принудить к жёсткой экономии.

К моменту аннексии Крыма около 85 процентов воды поступало в регион именно через Северо-Крымский канал, — пишет “Проект”. Сейчас на программу водоснабжения региона власти запланировали потратить 87,5 миллиарда рублей. Раньше за эти деньги в течение шести лет должны были построить и реконструировать 69 объектов водоснабжения и канализации. Большая часть работ не проведена, бюджет на них увеличен, а число запланированных мероприятий сократилось.

Все шесть лет российского Крыма официальные лица говорят, что регион справится и без украинской воды. Однако инфраструктура разрушена и на её ремонт достаточно денег не выделяется, а на проектных работах водоснабжения выявляются махинации. В результате власти предлагают перевести часть городов полуострова на дифференцированный тариф. Те, кто расходует мало воды, будут платить меньше, чем сейчас. У тех же, кто тратит больше семи кубометров на человека в месяц, счета вырастут почти в шесть раз: вода для них станет в несколько раз дороже, чем, например, в Москве.

В некоторых частях Крыма власти заставляют платить за воду даже тех, кто, не дождавшись помощи государства, решил проблему сам, — пишет “Проект”. Ялтинский поселок Краснокаменка живёт без канализации, а водопровод жители провели себе сами. Но в прошлом году ялтинский водоканал заявил, что все трубы в поселке принадлежат ему, а жители обязаны поставить счетчики и оплачивать воду по тарифу. Аналогичная история произошла в поселке Тополевка в Белогорском районе Крыма, где платёжки получают жители, построившие водопровод за свой счёт.

В этом году из-за жаркой погоды полуостров может вообще остаться без воды. В начале 90-х в такую же засуху на Южном берегу Крыма был сорван туристический сезон. Жителям Алушты тогда воду подвозили из расчёта 20 литров на человека, а Севастополь получал воду по часам. Кроме того, уже в прошлом году пляжи Севастополя закрывались из-за холеры, в этом ситуация может усугубиться из-за сноса городских очистных сооружений.