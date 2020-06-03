Конституция для гомофобов. Возмутительная агитация за поправки

После того, как президент объявил даты будущего голосования по поправкам к Конституции, в Сети начали появляться агитационные видеоролики. Особое внимание привлек ролик о геях-усыновителях, снятый силами Федерального агентства новостей (ФАН) Евгения Пригожина и медиагруппы "Патриот" - в Сети его начали ругать еще вчера и продолжили сегодня.

Анастасия Кириленко

Коррупция, бедность, все геев вина...

Или жёсткая жесть

Екатерина Мальдон

#Öбнулись А сейчас #КонституцияРФ типа предлагает всем желающим вступать в брак хоть с мотоциклой, что ли?!

Георгий Бовт

Какая эпическая прелесть! Все на алтарь победы. И "этих" тоже

Катя Федорова

Те, кто такое говно снимает, они ничего не понимают про новых людей, новое поколение. Мне тоже не все все близко из того, что сейчас модно разделять. Например, я совсем не солидарна с темнокожими, которые громят милые маленькие бизнесы в Нью-Йорке и поджигают дорогие тачки.. это свинство, которое ничего общего не имеет с борьбой. И только лицемерно ей прикрывается, чтоб натырить кроссов и дорогих сумочек. Но такие вот ролики, как этот, это просто, конечно, ад. И эти люди пытаются нами управлять.

Дмитрий Шаповалов

Да. Слов нет. Вернее одни нецензурные. Неужели мы хотим страну где возможна такая реклама?

Елена Перекати-поле

Хороший ролик.

Сразу понятно, что гомосексуалисты - это люди, которые готовы заботиться о детях.

А пидорасы - это те кто заказывает, снимает и принимает участие в создании подобных роликов.

Василий Эсманов

Что я понял из отвратительного ролика про поправки к конституции с детским домом: владельцы Mini — добрые, внимательные, любящие люди с большим сердцем, которые готовы взять на себя ответственность за воспитание ребенка.

Майкл Наки

Я думаю, что все уже посмотрели ублюдскую рекламу голосования, в которой два гомосексуала забирают ребёнка из детдома. Это, я напомню, пиар поправок в конституцию от пригожинской помойки РИА ФАН. И мне кажется, этот ролик — прекрасное отражение сегодняшней власти и ее ценностей.

Ну то есть если здраво взглянуть на эту агитку, несмотря на то, что она — плод больной фантазии трёхкопеечных начинающих комиков (как те, что пишут шутки для смехопилорамы, за которые деньги получает Маргарита Симоньян), то получается вот что. Семейная пара гомосексуалов забирает из детдома ребёнка. Давайте взглянем, что осталось за кадром в этой гипотетической ситуации. По действующей процедуре — пара прошла много проверок, то есть является благополучной и готова к воспитанию ребёнка. По крайней мере таковой её сочло государство. Что у нас на другой чаше весов? Существование ребёнка в детдоме, полное иерархической дедовщины, унижений и весьма жёсткие условия содержания. А после выпуска из детдома — высокая вероятность попадания в колонию. Потому что в России нет нормальной социальной адаптации сирот.

Для нелюдоеда выбор достаточен очевиден. Но вот она и суть глубинного пропутинца — назло маме отморозить уши, причём не свои, а чужого несчастного ребёнка. Закон подлецов же был ровно об этом. И вот агитка рассчитана на какой-то пещерный постоянно раскручиваемый паттерн ненависти, который сопряжён с отключением здравого смысла.

Вася Обломов

Забавно, что в идиотском ролике за поправки, который по идее должен пугать электорат геями, получилось в итоге, что традиционная семья, родив ребенка в России, сдала его в детский дом, и единственными, кто решился его усыновить оказались только два гея, приехавшие на миникупере.

Наталья Геворкян

Подлость и ложь ФАНовского ролика про гей родителей -- девичье платьице для мальчика. Не будь его, ФАН вполне можно было бы зачислить в сторонники усыновления детей однополыми парами. Хоть сто раз бы плюнула воспитательница или кто там эта дама, которая плюется.

Кстати, неплохая идея перемонтировать это говно так, чтобы получился ролик в пользу усыновления.

Тимур Олевский

Интересное наблюдение по поводу ролика ФАН о "гей-маме". Сама ситуация выглядит нормальной, не вызывает отторжения, за мальчика спокойно, тетеньку из детского дома можно понять и простить. Все меняется, и это заметно прямо, на глазах, они даже не поняли, что сделали.

Драматург Валерий Печейкин, с чьей подачи началось широкое обсуждение ролика в соцсетях, предложил сообщить о гомофобной рекламе в компанию BMW, которой принадлежит торговая марка Mini Cooper.

Друзья, а давайте попробуем убрать ролик про геев и мальчика? 💔

Вы можете сказать: ооой, кому это надо, что изменится, и как это вообще. Смотрите, в ролике появляется автомобиль MINI компании BMW Россия. Появляется как «гейская машина». Причем, смысловая нагрузка эта негативная и придается не только линейке товара, но и всему бренду. Менеджеры больших корпораций это хорошо понимают. В свое время у блогера-гомофоба Володи XXL немецкая компания Brabus отозвала название своей компании из песни о «Пурпурном Брабусе». Это работает.

Вот адрес: Mathias.M.Schmidt@bmwgroup.com (это Mathias Schmidt, Head of Corporate and Culture Communications).

Можете тегнуть под постом кого посчитаете нужным. Например, представителей ЛГБТ-организаций России.

Давайте попробуем.

Журналистке Катерине Фоминой удалось найти всех, кто играл в ролике, и пообщаться с исполнителем роли "гея-мамы".

Александр Филимоненко заявил, что о сюжете ролика он заранее не знал и что сам он собирается голосовать против поправок:

Я не знаю, кто заказчик ролика. Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули — сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют. Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы.

Комментаторов это позабавило.

Татьяна Мэй

Самое смешное, что было сегодня, это интервью с парнем, который сыграл гея в скандальном пригожинском ролике, агитирующем за поправки.

Тимур Олевский

"Я был в разных амплуа — викинга, гусара, полицейского", но еще никогда не вживался так сильно в роль глупого обормота.

Родион Нагорный

Интересно и то, как распорядилась с ним судьба. Заработал деньги на съемках гомофобного ролика и вскоре их обнулил, попав на штраф за нарушение самоизоляции

Максим Тихонов

"Товарищ лейтенант, не штрафуйте меня! Я же гей - ну тот самый, из ролика про Конституцию!"

Другие защищают актера.

Анна Соколова

...Как ни странно, ему удалось сыграть трепет и радость от того, что в семье появился ребёнок. В моменте, когда он присаживается перед мальчиком, то, как смотрит - эта пара геев не выглядит неприятными людьми, мнение о том, что они -"зло" до зрителя должно дойти через реакцию работниц детдома.

"Гей-отец" Василий Рукша с журналистами общаться отказался.

Валерий Печейкин

Я тут насталкерил забавную инфу. Артиста, который сыграл гея-отца в ролике агенства ФАН зовут Василий Рукша. Он, кстати, есть на фейсбуке, у меня с ним 35 общих друзей. Даже жалею, что не дружу и не могу написать ему лично: Вася, ты [гомосексуал].

Так вот, довольно легко найти его профессиональный профиль. И почитать, что он снимался в сериалах «Свои-4» и «Знаки судьбы-4» (хз, что это вообще). Вы простите, но в прошлом ролике («гей на передержке») был артист Бурунов и какой-никакой сценарий, а тут — Рукша. И команда ноунеймов с Авито. Кризис!

В анкете артист Рукша описывает свой типаж. Внимание: «Положительный герой, друг героя. Трогательный, честный, добрый, интеллигентный, умный, одинокий, правильный, перфекционист». Ну теперь-то все ясно. Это не гомофобный ролик, ведь артист зазернялся на положительного героя. Тю-ю!

У Рукши-человека двое детей: сыну 5 лет и дочке всего годик. И артисту из Белоруссии нужно их чем-то кормить. Но и это не все. У него открыт мультишенген аж до июня следующего года. Вы скажете, ну и что. Постараюсь объяснить.

Предположим, в России есть особенная область, назовем ее Прижопинская. И там живут очень сермяжные люди: мужики-брутальные и бабы-сисястые. Все православные. Живут в избах, пьют из лужи, но не болеют, потому что сожгли вышки сотовой связи. Попасть туда сложно, но есть специальное представительство Прижопинской области. И вот туда нужно идти, платить деньги и получать специальную визу. Вы пойдете? Я, честно, нет.

Я это к чему. Вот ты, Василий Рукша, идешь получать мультишенген, чтобы мочь заехать за шишкой в Нилерланды, за другой шишкой в Берлин, во Францию, в Бельгию, в Испанию, где повсюду — повсюду! — геи, гей-браки и усыновление детей. Не смущает?

А потом тебе звонит агентка, предлагает роль, и ты читаешь сценарий. И не понимаешь, о чем он? Он о том, что ты должен порвать мультишенген! Или чему ты, <***>, учился в Школе русской драмы им. И. О. Горбачева? Чему-у?! Текст разбирать не научили? Зерно искать, <***>, роли-и? Про Брехта слышал — за высказыванием автора есть высказывание артиста-а?

Фак, <*****>, <*****>, артист, ну нельзя же быть таким болванчиком, который озвучивает текст! Поскорей бы вас, <дураков>, заменили нейросети. Поскорей бы.

И да, надеюсь тебе не продлят Шенген, артист Василий Рукша. Не запоминайте это имя.

Между тем другие, более важные имена на публике еще не прозвучали - если не считать всем известного имени Евгения Пригожина.

Роман Волобуев

А вот интересно. Кто этот пригожинский ролик про геев и детский дом делал, ну, физически? Понятно же, что «Патриот» это никакая не «медиа-группа», а воронка для кэша, а эту штуку, явно обычный индустриальный продакшн снимал скорее всего. Серьёзно, гайз, чья работа?

В Сети развернулась кампания за удаление ролика. Петиция на change.org за несколько часов собрала более 10 000 подписей.

ЛГБТ-группа Стимул

Мы убеждены, что данный видеоролик возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути. При этом дискриминация и разжигание ненависти совершаются публично, с использованием СМИ и сети «Интернет».

Соответствующие заявления о преступлении и иных нарушениях закона сегодня направлены «Стимулом» в следственные органы и прокуратуру. Мы просим провести проверку в отношении создателей ролика. Кроме того, мы обратились в Роскомнадзор с требованием заблокировать видео. Мы также будем добиваться запрета ролика в крупных соцсетях и обратимся в Google Russia с требованием убрать видеоролик с YouTube.

Евгений Писемский

ЛГБТ-активисты и их союзники пишут обращения в Роскомнадзор из-за нового предвыборного ролика об «опасности» геев для российского общества, приуроченного к голосованию о поправках в Конституцию РФ.

Подать жалобу на гомофобный ролик можете и вы. Для этого надо скачать файл по ссылке, заполнить его своими реквизитами. далее можно или отправить в электронную приемную ведомства.

Создатель телеграм-канала "Гей на передержке", правда, считает, что все это только способствует раскрутке гомофобной рекламы.

Антон Красовский

Как же мудро поступил товарищ Пригожин, что потратив 1000 долларов на <отвратительный> ролик, получил резонанс и охват на 5 миллионов от возмущенной общественности. Молодцы! Бесплатно поработали на Ольгино!

Другой агитационный ролик, произведенный уже каналом RT, выглядит не настолько одиозно, но и он вызвал широкое обсуждение в соцсетях.

Андрей Лошак

С РИА ФАН и холдингом "Патриот" все понятно - это люди без репутаций и даже без имен. Просто шестерки путинского повара. Меня гораздо сильнее возмутил другой новый ролик, в котором за поправку топят разные уважаемые в обществе люди - артисты, дизайнеры, общественные деятели. Причем я точно знаю, что всю эту историю с "поправкой" (включая пожизненного Путина) некоторые из них осуждают. Но все равно топят. И ведь никто их утюгом не пытал, пистолетом не угрожал. Ну максимум пообещали госзаказик, а скорее всего и без этого обошлось - просто за многозначительное "президент будет благодарен".

Дело же не только в Путине. Он уже никогда не изменится. Меняться можем только мы. Россия безнадежна ровно до того момента, пока мы не поверим в обратное и не начнем брать на себя ответственность за происходящее в стране. Превращение Путина в Кащея Бессмертного прямо пропорционально степени нашей ответственности. Чем ее больше, тем меньше Путин. И наоборот. Каждая секунда вкрадчивой агитации знаменитого артиста, сайт для голосования по поправкам, представленный некогда известной либеральной журналисткой, известный рок-хулиган, возглавляющий прокси-партию, чтобы создать на выборах иллюзию демократии - все эти уважаемые (прежде) люди своими действиями превращают Путина в Кащея Бессмертного. Путин самостоятельно в сказочного злодея превратиться не может, это коллективный процесс. И вот они занимаются этим вуду, скорее всего, не из страха, а из алчности, потому что не чувствуют никакой личной ответственности перед страной. Это из той же серии, что "я вне политики". Из множества таких маленьких, но очень гадких компромиссов собирается в мозаику по-настоящему большое зло. Очень характерное признание сделал сегодня актер, сыгравший гея в гомофобном ролике за "поправку": "«Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Это беспредел!" То есть пока его самого не оштрафовали непонятно за что, ему было ок. Пострадав лично, он вдруг осознал, что с этой властью что-то не так. Но при этом он по-прежнему считает, что с ним-то все так. То, что он снялся в отвратительном по форме и по сути пропагандистском ролике, никакого отношения к беззаконию не имеет. Проголосует против, но если кремлевская халтура еще раз подвернется - с удовольствием снимется. Такая позиция - это не просто глупо, это еще и дико безответственно. Удивительно, что так думают не только молодые дурачки-актеры, но и маститые представители нашей эээ..элиты. Надо понять, что Путин будет столько, сколько мы ему будем позволять. Не стоит надеяться на ковид, глобальный кризис, западные санкции, смертельные болезни, старческий маразм, кремлевские заговоры, поколение Z и далее по списку. Нет такого бога из машины, который сможет поменять власть, пока мы сами не начнем что-то делать для этого.

Григорий Пасько

Ролик Рашитудей начинается словами: "Мы-мы-мы-мы - многонациональный народ Российской Федерации..."

"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"

"Убить дракона"

Многих больше всего возмутило участие в ролике дизайнера Артемия Лебедева.

Илья Шепелин

В ролике, призывающем проголосовать за путинскую конституцию, особенно доставляет присутствие Артемия Лебедева. В остальном там те же на манеже, Лановой вон несчастный.

А дизайнер Лебедев — новая откровенность. Это он называл любые выборы "<*****> в стеклянной банке" и исповедует принцип "за деньги что угодно готов на <***> вертеть"

В общем, спасибо создателям ролика за такую откровенность, пускай и на эзоповом языке.

Николай Подосокорский

Пока актер и режиссер Евгений Миронов защищал честь мэра Москвы Сергея Собянина от "злобной" пародии Максима Галкина, телеканал RT под чутким руководством Маргариты Симоньян подготовил ко дню голосования за поправки в Конституцию, легитимизирующие пожизненное путинское правление, пропагандистский ролик с участием таких видных общественных деятелей, как блогер и дизайнер Артемий Лебедев, шоумен Иван Охлобыстин, сыродел Олег Сирота, кардиохирург Лео Бокерия, народный артист Василий Лановой и др.



Наиболее органичен в этом ряду, конечно, Тёма Лебедев, прославившийся в период повышения пенсионного возраста высказыванием "всегда считал пенсионеров нахлебниками и халявщиками". На этот раз ему доверили зачитать фразу «Утверждая права и свободы человека». Незадолго до этого в эфире «Эха Москвы» Лебедев заявил, что не участвует «ни в каких политических передрягах», назвав это своей гражданской позицией. Также он сказал: «Я вообще никогда не хожу на выборы и в гробу их видал». В марте Тёма на своём ютьюб-канале обсуждал поправку в Конституцию о Боге, предложив вместе с этим внести упоминание «языческой нации», потому что «за тысячу лет никакие православные гонения и ущемления людей не смогли избавить нас от этого». Про обнуление же дизайнер говорил: «Большинство людей согласны, чтобы Путин остался у власти пожизненно. Я не вижу в этом никакой проблемы, мне совершенно всё равно».



Во всяком случае, с такими агитаторами за поправки Путин может спать спокойно. Симоньян своё дело знает.

На следующий день после публикации ролика Лебедев, правда, заявил, что телеканал RT обошелся с ним не вполне честно и что поправки в Конституцию он поддерживать не будет.

Артемий Лебедев

Телеканал "Раша тудей" выпустил ролик, в котором я с удовольствием принял участие. Хотя я читаю ровно пять слов, которые остаются в новой конституции из текста 1993 года, я совершенно четко понимал, что смысл ролика - в поддержке поправок.

Я бы уверен, что все поправки - это положительный популизм. Там много хорошего предложено, за что сложно не хотеть проголосовать. Когда я снимался в ролике (это было еще до пандемии и до инициативы Терешковой), статья 81 конституции звучала так:

"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков."

Еще я был уверен, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту конституции. Я думал, что идея в том, что раз конституция новая, то и сроки считаются с нуля.

А потом вдруг появился пункт 3^1:

"Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением."

Разумеется, я ватник, лоялист и конформист. Не вижу никакого смысла в борьбе со властью, я поддерживаю текущий строй и меня глобально все устраивает. Я точно презираю всех оппозиционеров и либералов за их бинарное мышление и инфантилизм.

Но ни один здравомыслящий человек не может одобрить подобную <дрянь> ни под каким соусом в тексте конституции. Просто потому что, <ну вообще>.

Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в конституции. Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции.

Сегодня я чувствую, что меня слегонца под<обманули>. В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае - я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Люблю, когда меня <обманывают> красиво. А когда это делается грубо, не люблю.

Данное мнение перевешивает все остальные мнения, которые я высказывал ранее, хотя никак не противоречит им.

Как и в случае с "геем-мамой", отречение Лебедева вызвало в сети насмешки.

Мария Филимор-Слоним

А не надо попугаем работать.

Ольга Романова

Смешно. Кто там ещё снялся? Военный моряк с поддельными документами?

Николай Подосокорский

Интересно, что от Ивана Охлобыстина, Олега Сироты и других героев агитационного ролика, изготовленного по рецепту Маргариты Симоньян, никто вообще не ждет никаких пояснений, один Лебедев вынужден оправдываться.

Андрей Десницкий

Говорят, кто-то только что узнал: Тема Лебедев ну очень любит бабло и при этом тонко чувствует конъюнктуру.

Открытие века?

Максим Соколов

Надо было или не надо делать агитационнный ролик для голосования о поправках в Конституцию -- вопрос отдельный. Но связываться с Артемием Татьяновичем не следовало в любом случае. Гнилой немолодой человек.

Егор Холмогоров

Мне очень нравится развитие ситуации с рекламой поправок в конституцию.

Сперва они нанимают людей в принципе не имеющих соответствующих убеждений и позиции - либо забабло, либо прямо плодожорок действующим по принципу чем больше выпьет либералец, тем меньше выпьет русфашист.

Потом эти люди публично начинают заявлять, что будут голосовать против поправок.

Бюджет попилен. <Дураки> обтекают.

Все эти видеоролики, впрочем, действительно не нужны ни для чего, кроме дележки бюджетов - результаты голосования предопределены заранее. А если бы они не были предопределены, Владимира Путина могли бы ждать неприятные сюрпризы, считают многие комментаторы.

Илья Барабанов

Цель пригожинского ролика про геев, как и цель ролика RT с дизайнером Лебедевым - не убедить кого-то голосовать за поправки. Тут уже никакая агитация не поможет. Даже государственная социология показывает, что никакого «путинского большинства» больше нет в природе и случись сейчас относительно честное голосование, поправки бы провалились.

Даже с привычными фальсификациями, административным ресурсом, национальными республиками и военно-бюджетными каруселями. Весь ближайший месяц будет рушиться двадцатилетний миф об этом «большинстве». Администраторы поняли, что в этот раз ни рамзановско-башкирские 95% за, ни автобусы, ни толпы дворников, ни «закинем 20-30 тысяч через электронное голосование, чтобы Москва с Питером не так протестно смотрелись» - ничто и никто не обеспечит за один день хоть сколько-нибудь приемлемый результат. Тут сгодятся и агитационный парад, и голосование в шатре-шалаше, и подмигните Дмитрию Киселеву при просмотре вечерней программы - Элла Памфилова заметит и засчитает ваш голос. Вспоминаем, дети, школьные уроки ИЗО и рисуем семь дней подряд, потому что за меньше никак не справимся.

В такой ситуации ролики выпускают не чтобы кого-то в чем-то убедить, а чтобы напомнить избирателю №1 кто самый главный за него. И в обоих случаях это исполнителям успешно удалось. От геев привычно бомбануло у всех адекватных людей, так что наверх можно отнести папочку: «Вот как Евгений Викторович постарался и всех потроллил». Ролик RT обругал Навальный, так что следующие две недели все патриоты на зарплате вроде «юриста» Ремесло будут блажить про память предков и оскорбление ветеранов.

В ближайшие дни наверняка выпустят что-нибудь про иностранного агента, пытающегося печеньками из госдепа отравить котенка, который был за поправки.

Аббас Галлямов

Ролик о геях - это, конечно, дно. В другой ситуации я бы не удержался - обязательно задался вопросом, почему режим так сильно зациклен на этой теме.

Делать этого сейчас я не буду, потому что очевидно, что вовсе не потаённые желания кремлевских пропагандистов легли в основу их пиар-стратегии. Слишком уж в сложной ситуации оказались власти, чтоб позволять себе думать о чем-то помимо дела. Вчерашние данные Левада-центра убедительно свидетельствуют, что если не брать во внимание фактор фальсификаций, организаторы всенародного голосования вполне могли бы его проиграть.

Почему? Потому что голосование это медленно, но верно превращается в референдум по вопросу о путинском обнулении. Понимаете? Не о том, нужен ли в Конституции Бог или должен ли там быть прописан принцип нерушимости границ, а по вопросу о том, хотят ли граждане, чтоб в их жизнях ещё 12 лет ничего не менялось. В этой ситуации миндальничать не с руки. Любая тема в привязке к предстоящему голосованию, в которой не упоминается вопрос обнуления, - это уже маленькая тактическая победа Кремля. Пусть обсуждают что угодно, лишь бы не будущее Путина.

Референдум по вопросу о геях - голубая мечта режима. Референдум по вопросу о «поправке Терешковой» - его страшный сон.

Ход с геями хорошо просчитан. Порядочные люди не могут не возмутиться, а манипуляторам только того и надо. Предлагаю не обращать на эти провокации внимания. Иначе их будет все больше и больше. Надо хотя бы на время отбросить эмоции и вести себя рационально. Не надо позволять режиму формировать повестку так, как ему захочется.

Лично я о предстоящем голосовании больше ни слова не напишу вне привязки к его реальной теме.

Эмоции большого количества россиян в сжатой форме выразил поэт Игорь Иртеньев:

Покуда в поле зреет колос,

Покамест газ течет в трубе,

Я не отдам свой хриплый голос,

Плешивый выползень, тебе.

Пускай я им ругался матом

И на жену орал, зато

Он был мне другом, <*****>, и братом,

А ты мне кто? Да, <*****>, никто.