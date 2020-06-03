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Трансгендеру из Брянска присудили 2 года исправительных работ

На акции в поддержку ЛГБТ в Санкт-Петербурге, июль 2019 года

В Брянске суд назначил два года исправительных работ и штраф 50 тысяч рублей трансгендерной женщине Мишель, признав её виновной в распространении детской порнографии.

Прокуратура требовала для обвиняемой лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в 150 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году Мишель опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" три рисунка, признанных экспертизой порнографическими. Эксперты признали на них "лиц мужского пола, не достигших 14-летнего возраста".

В ноябре 2019 года трансгендерную женщину уже судили – тогда ей назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы, но спустя два месяца, проведённых Мишель в СИЗО, уголовное дело отправили на пересмотр из-за нарушений.

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