Трансгендеру из Брянска присудили 2 года исправительных работ

В Брянске суд назначил два года исправительных работ и штраф 50 тысяч рублей трансгендерной женщине Мишель, признав её виновной в распространении детской порнографии.

Прокуратура требовала для обвиняемой лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в 150 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году Мишель опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" три рисунка, признанных экспертизой порнографическими. Эксперты признали на них "лиц мужского пола, не достигших 14-летнего возраста".

В ноябре 2019 года трансгендерную женщину уже судили – тогда ей назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы, но спустя два месяца, проведённых Мишель в СИЗО, уголовное дело отправили на пересмотр из-за нарушений.