Путин согласился ввести режим ЧС федерального уровня в Норильске

Президент России согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Красноярском крае.

Разлив примерно 20 тысяч тонн топлива произошел 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании. Нефтепродукты попали в почву, водоём и на проезжую часть. Площадь разлива составляет около 350 квадратных метров.

Ввести в Норильске режим чрезвычайно ситуации предложил глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, в министерство информация о ЧП поступила с опозданием в два дня. Владимир Путин на это заявил, что ему придется попросить правоохранительные органы разобраться с информацией о своевременной передачи сведений. Президент возмутился, что власти узнали о ситуации в Норильске из социальных сетей, отмечает издание "Коммерсант".

Ранее в ходе совещания с президентом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение, что последствия разлива удастся устранить без привлечения сил МЧС, а, возможно, и военных. Особую проблему, по его словам, представляет предложенный властями региона способ утилизации собранного топлива путём сжигания. "Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива", - подчеркнул министр.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Задержан начальник цеха на ТЭЦ-3 (дочерней компании "Норникеля"), где произошла авария.

Экологи "Гринпис" сообщали накануне, что ЧП в Норильске стало первым столь крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария случилась 30 лет назад у берегов Аляски, передаёт "Интерфакс".