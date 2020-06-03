Задержанного на пикете в Москве обязали изолироваться в ОВД

Активиста Дениса Мищенко, задержанного во вторник на пикете возле здания МВД на Петровке, 38 в Москве, обязали изолироваться в отделе полиции из-за подозрения на коронавирус.

После задержания 2 июня активиста привезли в ОВД по району Замоскворечье, где оставили на ночь. На следующее утро Мищенко отправили в больницу, где взяли анализ на COVID-19, а днём Роспотребнадзор постановил вернуть его в отдел полиции и изолировать там на две недели. Одновременно с этим Замоскворецкий районный суд начал рассматривать административное дело Мищенко по статье о неповиновении сотруднику полиции. Активист участвует в заседании по видеосвязи.

В среду Таганский районный суд Москвы арестовал на 15 суток другого активиста, Дениса Петрова, также задержанного на пикете возле здания МВД. Суд счёл массовым мероприятием несколько одиночных пикетов, среди участников которых был Петров, и признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Пикеты против полицейского произвола на Петровке, 38 начались на прошлой неделе после задержания и ареста журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Он был отправлен на 15 суток в спецприёмник за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. С того момента каждый день к зданию МВД выходят десятки журналистов, депутатов, правозащитников и гражданских активистов. Они настаивают на том, что по закону одиночный пикет не является массовым мероприятием и не требует согласования.

Полиция, задерживая пикетчиков, а затем и суды, арестовывая или штрафуя их, ссылаются на запрет на проведение любых публичных мероприятий в период "режима повышенной готовности", который был введён мэрией Москвы в связи с пандемией коронавируса. За неделю возле здания МВД полицейские задержали свыше семидесяти человек.