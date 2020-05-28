Тверской районный суд арестовал журналиста “Новой газеты” и активиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве. Он признан виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Азар был задержан 26 мая в центре Москвы на Петровке. Основанием для задержания полиция назвала запрет на проведение публичных мероприятий. При этом Азар стоял в одиночном пикете, который, по закону, не является массовым мероприятием и не требует согласования.
В тот же день полиция задержала на одиночных пикетах в поддержку Воронцова координатора "Открытой России" Татьяну Усманову, редактора Avtozak Live Максима Кондратьева и гражданского активиста Виктора Немытова.
- Паблик "Омбудсмен полиции" распространял материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола. Его основатель Воронцов – бывший сотрудник полиции, работавший в управлении по противодействию экстремизму. Так называемый Центр "Э" регулярно обвиняется в политическом преследовании активистов в России. Сам Воронцов, по его словам, участвовал в обысках у Алексея Навального по "Болотному делу".
- Против Воронцова возбуждены два уголовных дела – за вымогательство и распространение порнографии. Его защита его вину отрицает и настаивает, что преследование бывшего полицейского связано с его правозащитной деятельностью.
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