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Глава Пентагона против использования армии для подавления протестов

Министр обороны США Марк Эспер

Министр обороны США Марк Эспер высказался против привлечения армии для подавления продолжающих уже больше недели массовых протестов в стране. Их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. На использовании армии для разгона демонстрантов и наведению порядка настаивал президент США Дональд Трамп.

По словам Эспера, закон, принятый в 1807 году, и предоставляющий президенту право использовать войска, может применяться только как крайняя мера, в самых опасных и критических ситуациях. Сейчас ни одной из таких ситуаций нет, отметил глава Пентагона. Эспер убеждён, что для оказания поддержки гражданским властям в таких случаях лучше всего подходит Национальная гвардия – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях.

О несогласии с требованием Трампа использовать армию для подавления протестов заявили и несколько действующих и бывших руководителей Пентагона.

Позже в среду Трамп заявил, что не считает необходимым использовать американские войска для подавления внутренних протестов в стране, передаёт Reuters.

Массовые протесты в США, которые нередко сопровождаются беспорядками и погромами, вызвала гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе.

В ходе протестов погибли не менее 11 человек, пострадали - десятки. Власти 40 американских городов ввели комендантский час. В Вашингтон на случай обострения ситуации дополнительно направлено более полутора тысяч военнослужащих.

В Миннеаполисе сегодня начнётся церемония прощания с Джорджем Флойдом. Она будет длиться шесть дней.

Как сообщает сегодня NBC News со ссылкой на результаты вскрытия, Флойд был заражён коронавирусом. Впервые тест Флойда оказался положительным ещё 3 апреля, почти за два месяца до его гибели.

Власти Миннесоты ранее признали смерть Джорджа Флойда убийством. Он умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приемами, говорится в отчете о вскрытии, опубликованном в понедельник на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

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