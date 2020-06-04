В России с начала эпидемии COVID-19 выздоровели более 200 тысяч человек. За последние сутки, по официальным данным, выявлен 8831 случай заражения коронавирусом. Умерли 169 человек. Всего с начала эпидемии инфекция выявлена у более 440 тысяч человек. Число умерших превышает 5300.

По данным Роспотребнадзора, за минувший день проведено 307 тысяч тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются почти 314 тысяч человек.

Больше всего инфицированных за сутки выявлено в Москве - 1998 человек. Число заразившихся с начала эпидемии в городе приближается к 190 тысячам.

До 14 июня в Москве действуют ограничительные меры. В городе действует масочный режим. Жители вынуждены выходить на прогулки по графику. Для поездок необходимо оформлять пропуска.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что маски нужно будет носить до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация. По словам Собянина, это может произойти в октябре или в начале следующего года.