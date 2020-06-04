Разлившееся под Норильском топливо не удалось остановить перед озером

Попадание дизельного топлива в озеро Пясино под Норильском после разлива на ТЭЦ "Норникеля" предотвратить не удалось, пишет "Коммерсант". У озера были организованы несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясины. Но это заграждение в ночь на 3 июня было прорвано ледоходом, и пока он не завершится, восстановить заграждение невозможно. Глава пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил газете, что, согласно мониторингу представителей ведомства на месте, основная масса дизтоплива ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарной и сейчас уже находится в озере Пясино.

"Норникель" сообщает об откачке 340 тонн дизтоплива и сборе 800 кубометров грязного грунта к 3 июня. Это очень мало по сравнению с объемом утечки в 21 тыс. тонн.

Авария произошла еще 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска. Предприятие принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании", а та "Норникелю". В результате проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, оно попало в почву, а главное во впадающие в Пясино реки — Дальдыкан и Амбарную.

3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлено ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что МЧС узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова накануне оценила ущерб в "не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей", бывший замруководителя ведомства Олег Митволь — в 100 млрд рублей. Оценка Greenpeace только по водным объектам минимум 6-7 млрд рублей.

"Норникель" может потратить на ликвидацию около 1 млрд руб. и заплатить штраф в несколько десятков миллионов рублей, сказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Максим Худалов.

По масштабам авария формально сравнима с вошедшей в учебники катастрофой танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 году, когда в море вытекло около 37 тысяч тонн нефти. Exxon потратил на ликвидацию не меньше $2 млрд и десятилетиями судился за штрафы. Промежуточные решения судов грозили компании выплатой $5 млрд, но в конце концов наказание свелось к $500 млн.

В средней полосе России ликвидация последствий подобной аварии занимает 3-4 года с учетом нейтрализации основных загрязнений и естественной очистки, сказал "Коммерсанту" директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов. С учетом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях.