Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов попросил генерального прокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело якутского шамана Александра Габышева, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер. Об этом Тумусов сообщил "Коммерсанту".

По словам депутата, "вызывают большие сомнения компетенции комиссии" и соблюдение всех норм во время судебного разбирательства. "Жители Якутии возмущены этим громким делом", — сказал Тумусов изданию.

С просьбой проверить корректность оценки психического состояния якутского шамана Александра Габышева и законность помещения его психиатрическую клинику, обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко депутат Госдумы от "Единой России", психиатр Борис Менделевич.

Он отметил серьезный общественный резонанс и противоречивость распространяемой в СМИ информации о недобровольной госпитализации Александра Габышева. В связи с этим "возникает ситуация, при которой звучат обвинения в адрес врачей-психиатров в карательности и избирательности", - считает депутат.

Лидер КПРФ в Якутии Виктор Губарев заявил, что вопросов к экспертизе, которая признала Габышева невменяемым, "больше, чем к самому шаману".

Ранее в поддержку Габышева выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она назвала преследование шамана "избирательной карательностью".

Решение о принудительной госпитализации Габышева суд принял 2 июня. При этом шаман находился в диспансере с середины мая. В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после того, как он подал заявление на имя главного врача об отказе от дальнейшей госпитализации.

В решении суда не обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".

Защита шамана планирует обжаловать решение о принудительной госпитализации Габышева.