Суд в Якутии отправил шамана Габышева в психдиспансер

В Якутии суд решил принудительно госпитализировать шамана Александра Габышева, который в прошлом году шел в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его намерены направить на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера. Эту информацию корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.



Инициатива поместить шамана в клинику принадлежит диспансеру. В решении суда срок принудительной госпитализации Габышева не обозначен. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти". Прянишников отметил, что среди обоснований расстройств указаны лишь его намерения свергнуть действующую власть.

Габышев уже проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре с 12 по 29 мая. Туда его доставили сотрудники полиции. По информации адвокатов, медики давали их подзащитному неизвестные препараты.

Прянишников настаивает, что его повторная госпитализация незаконна. Перед началом судебного процесса полицейские задержали троих свидетелей защиты - блогера Сергея Тихого, Викторию Постникову и бывшего депутата Госсобрания Якутии Сулустаану Мыраан. Из могут обвинить в нарушении режима самоизоляции.

В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутии выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после подачи якутским шаманом заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача местного психоневрологического диспансера.