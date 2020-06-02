Суд в Якутии отправил шамана Габышева в психдиспансер

В Якутии суд решил принудительно госпитализировать шамана Александра Габышева, который в прошлом году шел в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его намерены направить на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера. Эту информацию корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Инициатива поместить шамана в клинику принадлежит диспансеру. В решении суда срок принудительной госпитализации Габышева не обозначен. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти". Прянишников отметил, что среди обоснований расстройств указаны лишь его намерения свергнуть действующую власть.
Габышев уже проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре с 12 по 29 мая. Туда его доставили сотрудники полиции. По информации адвокатов, медики давали их подзащитному неизвестные препараты.
Прянишников настаивает, что его повторная госпитализация незаконна. Перед началом судебного процесса полицейские задержали троих свидетелей защиты - блогера Сергея Тихого, Викторию Постникову и бывшего депутата Госсобрания Якутии Сулустаану Мыраан. Из могут обвинить в нарушении режима самоизоляции.
В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутии выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после подачи якутским шаманом заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача местного психоневрологического диспансера.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
- Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Александра Габышева и двух его сторонников, которые шли в Москву изгонять "дух злого Путина" из Кремля, но были задержаны полицией в декабре 2019 года. Они пожаловались на нарушение права свободы передвижения и права на беспристрастный суд.
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