Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей и безработицу до 8%

К концу 2020 года российская валюта может ослабнуть до 90 рублей за доллар, говорится в базовом сценарии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Всего эксперты Центра составили три сценария развития экономики РФ на ближайшие годы.

Базовый сценарий. Повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. Безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5–4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году – на 2,2–2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей.

Пессимистичный сценарий. Вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае безработица в России вырастет до "катастрофических" 10,5–10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0–9,5%. Курс доллара при таком сценарии – около 100 рублей.

Оптимистичный сценарий. Режим самоизоляции в России заканчивается в середине июня. Второй волны карантина нет. Быстрая стабилизация цен на нефть, нет структурного кризиса мировой экономики. При таком сценарии максимальный уровень безработицы составит 5,3–5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5–0,7% уже в 2021 году. Курс доллара до конца 2020 года – около 85 рублей, затем снижение до 80 рублей.

"В кризис 2009 года безработица уже достигала 8%. В нынешний кризис мы не прогнозируем высокую безработицу. Основной проблемой будет снижение доходов населения", – сказал РБК научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считает эксперт: "Безработица даже на уровне 8–10% не такая страшная, чуть выше среднего уровня в Европе".

Рост до 8–10% не катастрофичен, согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина: "Отдельные эксперты уже прогнозируют рост выше этого уровня. Другое дело – насколько может затянуться повышенный уровень безработицы, это вопрос открытый".