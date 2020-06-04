NASA заплатит Роскосмосу $90 млн за доставку астронавта на МКС

Американское космическое агентство NASA назначило астронавтку Кэтлин Рубинс в экипаж для полёта к Международной космической станции. Она отправится на орбиту в составе экспедиции на космическом корабле “Союз”, стартовав с космодрома Байконур. За её полёт Роскосмос получит 90 миллионов долларов, сообщила представитель агентства журналу Forbes.

30 мая компания SpaceX Илона Маска впервые отправила к МКС двух астронавтов. Доставка с помощью ракеты и космического корабля американского производства обходится NASA в 55 миллионов долларов. После пуска SpaceX получила разрешение повторно использовать “Крю Дрэгон” и первую ступень ракеты “Фалькон 9” для доставки астронавтов, сообщил журналист Майкл Бэйлор, что может в перспективе снизить цену на такие пуски.

30 августа SpaceX планирует запустить на МКС трёх американских астронавтов и одного японца. “Крю Дрэгон” имеет семь посадочных мест, однако по контракту с NASA заняты только четыре из них, остальное место будет занято грузом, сообщила представитель агентства. Она сказала так же, что агентство надеется обойтись без российских кораблей со следующего года.

"Крю Дрэгон" – не единственный частный пилотируемый космический корабль, разработанный для NASA. На осень запланирован старт конкурирующего корабля "Старлайнер", разработанного корпорацией Boeing. После неудачного полёта в декабре прошлого года следующий старт корабля будет проведён в беспилотном режиме.