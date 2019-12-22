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NASA и Boeing вернули на Землю корабль, отправленный не на ту орбиту

"Атлас-5" с кораблём "Старлайнер", запуск на мысе Канаверал

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Американский космический корабль "Старлайнер" (Starliner) вернулся на Землю. Он приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Агентство NASA вело прямую трансляцию.

"Старлайнер", на борту которого не было людей, должен был провести неделю на МКС. Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя, запуск которой был проведён 20 декабря, двигатели корабля не заработали. Это не позволило ему достичь нужной высоты и выйти на заданную орбиту.

На МКС "Старлайнер" вёз 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози.​ Ожидается, что корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.

По заявлению NASA и Boeing, в будущем планируется ещё один запуск этого же корабля. Точная дата неизвестна.

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Запуск "Старлайнера" на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Пилотируемые космические корабли, разрабатываемые частными компаниями, будут доставлять экипажи на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские "Союзы", разработанные в 60-е годы XX века, которые пока остаются единственным видом транспорта для доставки человека в космос.

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