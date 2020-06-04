Спикер Мосгордумы объяснил происхождение дохода в 2 млрд рублей

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил происхождение задекларированных им в 2019 году 1,9 млрд рублей дохода. По словам московского чиновника, их он получил после продажи принадлежавших ему акций ОАО "Северянин" в 2018–2019 году. Шапошников утверждает, что покупал акции до того, как стал муниципальным депутатом, а затем депутатом Мосгордумы.

В интервью "Эху Москвы" Шапошников сказал, что доход по сделке образовался только в 2019 году, и именно поэтому деньги были правомерно задекларированы именно за 2019 год. В отставку из-за расследования он не собирается и не возражает против расследования достоверности декларирования комиссией Мосгордумы.

Как писал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, Шапошников не задекларировал в 2018 году доход от продажи "Северянина", но внес этим же годом 870 млн рублей в свое ООО "ВАШ Консалтинг". Навальный считает, что аргументы Шапошникова в интервью "Эху" несостоятельны. "Вы должны мне 1000 рублей. В 2018 переводите мне 500, я покупаю на них еду. Потом в 2019 еще 500. И я называю это "весь доход по сделке получен в 2019 году". На кого рассчитано это вранье?" — считает оппозиционер.

ОАО "Северянин" принадлежат два земельных участка общей площадью почти 3 га на улице Красной Сосны на севере Москвы, выяснили "Открытые медиа". На них располагался одноименный оборонный завод, а сейчас ведется строительство многоэтажного ЖК "Настроение". Покупатель актива – ЗПИФ "Девелопмент и развитие".

Кадастровая стоимость земли "Северянина" в 2018 году существенно возросла – с 366 млн рублей на начало марта до 1,4 млрд рублей к моменту сделки. Это связано со сменой статуса с промзоны в многоквартирную застройку в мае того же года. На прямой вопрос Алексея Венедиктова, знал ли он заранее о смене статуса участка, Шапошников ответил отрицательно.